La Policía no descarta ninguna hipótesis alrededor del origen del fuego y la muerte de la mujer

Los hechos ocurrieron en el número cuatro de la calle Eugenio Tamayo de la capital asturiana

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OviedoLa Policía Nacional trabaja para esclarecer las circunstancias que rodean al incendio en una vivienda del barrio de Pumarín, en Oviedo, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona medio carbonizado. Aunque en un primer momento se pensó que correspondía al de un varón, en un giro del caso, sin embargo, se ha determinado que realmente pertenece a una mujer.

Los hechos se contextualizan en la mañana de ayer, domingo 27 de septiembre, cuando a primera hora se alertaba de un incendio en el inmueble, situado en el número cuatro de la calle Eugenio Tamayo de la capital asturiana.

La Policía no descarta ninguna hipótesis sobre el incendio y la muerte de la mujer

Tras recibir el aviso, los bomberos se desplazaron inmediatamente a la zona, localizando en el interior del domicilio un cuerpo sin vida que presentaba distintas quemaduras.

Al parecer, el incendio afectó solo a la habitación en la que se encontraba el cadáver, lo que ahora se está analizando. La Jefatura Superior de Policía ha señalado que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, mientras los agentes siguen recabando evidencias y barajando distintas posibilidades en la línea de investigación.

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Por ahora, no se han ofrecido detalles sobre el origen del fuego, al respecto de lo cual ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, se pronunció para indicar que cuando los bomberos llegaron hasta la vivienda “la puerta solo estaba con el pasador”. “Se encontraron con el cuerpo y sí comentaron que no había tanta temperatura como para que apareciera carbonizado”.

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Al parecer, según indica El Comercio, el cadáver se hallaba en el suelo, junto a una cama y con el colchón encima, por lo que no fue localizado en un primer instante debido también al denso humo que había.