Los servicios de Emergencias pudieron dar una primera asistencia al adolescente para después trasladarlo a la Policlínica

El joven resultó herido crítico, lo que provocó que entrara en parada cardiorrespiratoria

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IbizaEl adolescente de 16 años herido en Ibiza tras chocar contra un muro con su bicicleta falleció este domingo, según ha confirmado este lunes el centro hospitalario.

El joven resultó herido crítico en este accidente ocurrido sobre las 01.50 horas en Eivissa que provocó que entrara en parada cardiorrespiratoria, según informó el SAMU 061.

Una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico pudieron reanimar en una primera asistencia al adolescente para después trasladarlo a la Policlínica.