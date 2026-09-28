El tren turístico de Toledo vuelve a descarrilar con 40 pasajeros a bordo, todos en buen estado

El tren descarrilado es el mismo que atropelló a un hombre el mes pasado

Una pareja y un menor mueren en Ribadeo tras salirse su vehículo de la carretera y chocar contra una columna de un viaducto

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La Policía Local ha abierto una investigación por el descarrilamiento del tren turístico de Toledo, que este lunes llevaba 40 pasajeros a bordo, aunque no ha habido que lamentar ningún herido, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

En este incidente, que ha coincidido con la lluvia, no se puede determinar la causa por el momento. Ha tenido lugar en la calle de la Unión del Casco Histórico de la ciudad, en el entorno del Alcázar.

La Policía Local se ha personado en el lugar, han bajado a los ocupantes del tren y han cortado el tráfico de vehículos por seguridad debido a las condiciones de la calle, a causa de la lluvia.

Dos descarrilamientos en menos de un mes

Un turista italiano de 44 años resultó herido el pasado 22 de agosto sábado tras ser atropellado por el mismo tren turístico de Toledo. El vehículo se puso en movimiento cuando estaba vacío en su parada, por causas que se están investigando.