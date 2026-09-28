Gonzalo Barquilla 28 SEP 2026 - 15:38h.

Tres personas mueren y otra resulta herida grave al salirse un vehículo de la A-8 en Ribadeo, en Lugo, y chocar contra una columna

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Tres personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad este lunes al mediodía tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban y chocar contra la columna de un viaducto en la autovía A-8, a su paso por la localidad de Ribadeo, en Lugo.

Así lo ha confirmado a la web de 'Informativos Telecinco' la Guardia Civil, que precisa que la salida de la vía se produjo en el margen izquierdo de la calzada, a la altura del kilómetro 511 de la A-8, en la Autovía del Cantábrico. Los fallecidos son una mujer de 47 años, un hombre de 54 y un menor de edad.

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Hasta el lugar se han desplazado numerosos indicativos sanitarios, incluidas tres ambulancias de soporte vital, además de varias patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de Seguridad Ciudadana.

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Un helicóptero medicalizado ha trasladado hasta el hospital a la persona herida

Fuentes locales, como 'La Voz de Galicia', informan de que los tres fallecidos y la persona que ha resultado herida pertenecen a una familia de origen extranjero. Se trataría de una pareja que viajaba junto al menor también fallecido, así como la persona que ha resultado herida.

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Los servicios de emergencias han confirmado la muerte de las tres personas en el lugar. El 061, por su parte, ha trasladado a la persona herida en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

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