Una pareja y un menor mueren en Ribadeo tras salirse su vehículo de la carretera y chocar contra una columna de un viaducto
Tres personas mueren y otra resulta herida grave al salirse un vehículo de la A-8 en Ribadeo, en Lugo, y chocar contra una columna
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Tres personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad este lunes al mediodía tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban y chocar contra la columna de un viaducto en la autovía A-8, a su paso por la localidad de Ribadeo, en Lugo.
Así lo ha confirmado a la web de 'Informativos Telecinco' la Guardia Civil, que precisa que la salida de la vía se produjo en el margen izquierdo de la calzada, a la altura del kilómetro 511 de la A-8, en la Autovía del Cantábrico. Los fallecidos son una mujer de 47 años, un hombre de 54 y un menor de edad.
Hasta el lugar se han desplazado numerosos indicativos sanitarios, incluidas tres ambulancias de soporte vital, además de varias patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de Seguridad Ciudadana.
Un helicóptero medicalizado ha trasladado hasta el hospital a la persona herida
Fuentes locales, como 'La Voz de Galicia', informan de que los tres fallecidos y la persona que ha resultado herida pertenecen a una familia de origen extranjero. Se trataría de una pareja que viajaba junto al menor también fallecido, así como la persona que ha resultado herida.
Los servicios de emergencias han confirmado la muerte de las tres personas en el lugar. El 061, por su parte, ha trasladado a la persona herida en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).
El Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, ha sido informado de lo ocurrido por si fuese necesaria su intervención.