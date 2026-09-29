Los familiares y los vecinos estaban angustiados desde hace un par de dias.

Herido grave un joven de 33 años tras ser golpeado y embestido por una vaca en un monte de Candamo

Compartir







Los familiares y los vecinos estaban angustiados desde hace un par de dias. Su familiar y vecino de 47 años se encontraba enfermo y no respondía a las llamadas telefónicas ni a las de la puerta de su casa. Agentes de la Policía Local respondieron al aviso realizado. Una patrulla se desplazó hasta la vivienda del varón, ublicada en un bloque de pisos de la calle Pare Miquel Batllori.

Alli, según avanza el diario Levante, los agentes se entrevistaron con una vecina que le ayudaba a hacer la compra y a limpiar su domicilio. Confirmó también que la última vez que había visto al hombre fue el sábado 26 de septiembre por la tarde. A su vez, una vecina de un piso colindante también manifestó que no sabía nada del varón desde hacer un par de días y que tampoco oía su música. Eso acabó de confirmar a los agentes que algo pasaba.

Los agentes accedieron a la vivienda desmontando la cerradura. Allí, en el interior del domicilio, localizaron en una de las habitaciones principales a un varón tendido en el suelo, en posición decúbito prono. Los especialistas certificaron el peor de los pronósticos: el hombre estaba muerto.