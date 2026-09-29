Herido grave un joven de 33 años tras ser golpeado y embestido por una vaca en un monte de Candamo

Un hombre de 33 años ha resultado herido de gravedad con un politraumatismo grave tras ser golpeado y embestido por una vaca.

El joven acusado de matar a golpes a su vecino en Beniel, Murcia, continuó agrediéndole en la cabeza "hasta rematarlo"

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Un hombre de 33 años ha resultado herido de gravedad con un politraumatismo grave tras ser golpeado y embestido por una vaca, en circunstancias que se desconocen, en un monte a un kilómetro de la localidad de La Mortera, en Candamo, según ha adelantado La Nueva España.

Fue el propio afectado el que alertó, a las 10.51 horas, al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias. En la llamada indicaba que una vaca le había golpeado y posteriormente embestido. Estaba mareado y le dolía mucho la cabeza. No creía que pudiese caminar

El joven fue atendido en el lugar del accidente por el médico-rescatador y evacuado, inmovilizado con colchón de vacío a la aeronave del SEPA.

El afectado ha sido evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

La Sala 112 del SEPA movilizó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y paralelamente pasó la llamada al SAMU que mantuvo contacto permanente con el herido hasta la llegada del helicóptero medicalizado del SEPA.