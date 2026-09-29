Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Herido grave un joven de 33 años tras ser golpeado y embestido por una vaca en un monte de Candamo

Herido grave un joven de 33 años tras ser golpeado y embestido por una vaca en un monte de Candamo.jpg
Herido grave un joven de 33 años tras ser golpeado y embestido por una vaca en un monte de Candamo. Hospital Universitario General de Asturias
Compartir

Un hombre de 33 años ha resultado herido de gravedad con un politraumatismo grave tras ser golpeado y embestido por una vaca, en circunstancias que se desconocen, en un monte a un kilómetro de la localidad de La Mortera, en Candamo, según ha adelantado La Nueva España.

Fue el propio afectado el que alertó, a las 10.51 horas, al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias. En la llamada indicaba que una vaca le había golpeado y posteriormente embestido. Estaba mareado y le dolía mucho la cabeza. No creía que pudiese caminar

PUEDE INTERESARTE

El joven fue atendido en el lugar del accidente por el médico-rescatador y evacuado, inmovilizado con colchón de vacío a la aeronave del SEPA.

El afectado ha sido evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

La Sala 112 del SEPA movilizó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y paralelamente pasó la llamada al SAMU que mantuvo contacto permanente con el herido hasta la llegada del helicóptero medicalizado del SEPA. 

Temas