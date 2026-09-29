Celia Molina Sao Paulo, 29 SEP 2026 - 15:37h.

Cibele Marchis y su madre, Maria Elisabete Nogueira, estaban ingresadas en el hospital con diferentes tipos de cáncer

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Las brasileña Cibele Marchis, de 28 años, y su madre, Maria Elisabete Nogueira, de 56 años, han muerto en la ciudad de Mogi Guaçu, Sao Paulo, con solo diez horas de diferencia. Ambas padecían cáncer y se encontraban ingresadas en distintos hospitales locales cuando perdieron la vida y después de haber pedido expresamente "no enterarse en ningún momento del fallecimiento de la otra", según informa la versión en español de la revista People.

Cibele era trabajadora del sector inmobiliario y del marketing digital. Padecía un tipo de cáncer poco frecuente y agresivo que se originó en su glándula suprarrenal y fue la primera de las dos mujeres en recibir el diagnóstico, tras notar los primeros síntomas en diciembre de 2023.

Una de sus compañeras de trabajo, al conocer su fallecimiento, ha dicho: "No dejó que el cáncer la definiera. No quería que se la conociera como la Cibele que tiene cáncer, sino como la Cibele que trabaja, se divierte, vive y tiene cáncer". En sus redes, hablaba esporádicamente de su enfermedad, dejando ver las secuelas de la quimioterapia e invitando a sus seguidores a valorar su buena salud.

"Ninguna quería ver morir a la otra"

Su madre llevaba tiempo luchando contra un tumor en el páncreas y estaba ingresada en el hospital desde el 17 de septiembre, tras empeorar su estado de salud. Los familiares y amigos aún se encontraban en el velatorio de Cibele cuando se enteraron de la muerte de María. Ambas fueron enterradas juntas en un doble funeral celebrado en un cementerio municipal.

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Fueron enterradas en un funeral conjunto

Leandro da Costa, sobrino de María Elisabete y primo de Cibele, declaró a los medios locales: "Ninguna de las dos quería ver morir a la otra. Incluso lo comentaban, a veces en broma, otras veces en serio, y así sucedió. Ninguna de las dos llegó a enterarse de la muerte de la otra. Es realmente algo asombroso".

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En homenaje a estas mujeres, Jorge Vitorino, un amigo de la familia, se refirió a María Elisabete por su apodo, Bia, y dijo: "Con profundo dolor e inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de Bia Nogueira, madre de nuestra querida Cibele Marchis. Bia era una luz allá donde iba: una mujer alegre y cariñosa, de corazón generoso, que dejó una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron la suerte de compartir su vida", anunció.

"Que el amor y los recuerdos de su sonrisa aporten algo de consuelo a los corazones de su familia y amigos en este momento de dolor inexplicable. Bia y Cibele permanecen juntas en el reino espiritual y quedarán grabadas para siempre en nuestra memoria".