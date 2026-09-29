Encuentran el cuerpo de un bebé recién nacido en la costa de Gales: la Policía busca a la madre

Alberto Rosa 29 SEP 2026 - 18:08h.

Fue un vecino el que dio el aviso del trágico descubrimiento al encontrar el cuerpo del pequeño en el estrecho de Menai

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El cuerpo de un bebé recién nacido ha sido hallado en la costa de Gales, mientras la Policía ha hecho un llamamiento a la madre para que se presente ante las autoridades.

Fue un vecino el que dio el aviso del trágico descubrimiento al encontrar el cuerpo del pequeño en el estrecho de Menai, cerca de Siliwen Road, en Bangor, e domingo poco antes de las 17:00 horas.

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Fiona Giraud, directora de los servicios de maternidad y salud de la mujer del Servicio de Salud Universitario de Betsi Cadwaladr, declaró: “Nos preocupa mucho la salud de la madre. Reconocemos que probablemente sea extremadamente vulnerable. Puede que tenga miedo a que su identidad sea revelada”.

"Nos preocupa que la madre tenga miedo a pedir ayuda por el temor a ser identificada"

Por su parte, la policía del norte de Gales ha señalado su preocupación de que la madre del bebé “no esté en condiciones de buscar ayuda” y hace un llamamiento a cualquier persona que haya presenciado un comportamiento inusual cerca para que se pongo en contacto con los agentes.

La sargento Kelly Winne añadió: “Nos preocupa que la madre del bebé no esté en condiciones de buscar ayuda, por lo que hacemos un llamamiento directo a ella, al padre y a quienes puedan tener información, como amigos, familiares vecinos o compañeros de trabajo”, dijo.

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“La madre necesita ayuda urgentemente. Si alguien tiene información, le pedimos que haga lo correcto para garantizar que esta madre reciba la atención médica que necesita.” La Policía también ha señalado que es probable que los residentes locales vean una mayor presencia policial en la zona en los próximos días. La autopsia está programada para el miércoles por la tarde.