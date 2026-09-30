La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha denunciado la falta de recursos en la lucha contra el narcotráfico

El policía que disparó mortalmente a Babacar, el hombre abatido en Hondarribia, declara que quiso salvar la vida de su compañera ertzaina

Compartir







Varios agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Mazarrón, Murcia, sufrieron un intento de atropello durante la madrugada del 29 de septiembre en la zona de Cala de Siscar, en Punta de Calnegre, durante una operación relacionada con actividades de 'petaqueo'. La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha denunciado la agresión a los agentes y reclama más recursos y refuerzos destinados a la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico.

La agresión del día 29 se produjo cuando una patrulla de la Guardia Civil acudió a un aviso para detener una furgoneta y un turismo vinculados en actividades de narcotráfico. En el momento de dar el alto a los vehículos uno de los conductores habría arremetido contra uno de los agentes, que evitó ser atropellado por escasos centímetros. Posteriormente, el segundo vehículo habría tratado también de embestir a la patrulla.

PUEDE INTERESARTE Detenida por fingir el robo violento a un menor para justificar que no volviera a casa a su hora ante su madre

Finalmente se logró detener ambos vehículos cuando uno de los guardias civiles hizo un disparo al aire con su arma reglamentaria y se procedió a arrestar a los ocupantes de los vehículos sin que hubiese heridos. Sin embargo, "los refuerzos llegaron una hora después", ha señalado JUCIL, que considera que existe "un contraste evidente entre el discurso oficial y la realidad operativa".

"Los refuerzos llegaron una hora después"

Ante esta situación, la asociación profesional ha cuestionado que una única patrulla tuviese que hacer frente a la situación hasta que refuerzos de la Guardia Civil de Alhama de Murcia y de la Policía Local de Lorca llegaron al lugar aproximadamente una hora después de los hechos. Por otra parte, la asociación sostiene que el suceso se enmarca en una situación que viene denunciando en los últimos meses en relación con el 'petaqueo' y la actividad de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en la costa murciana. Asimismo, ha recordado sus anteriores reclamaciones sobre los medios disponibles para la Guardia Civil en la Región y el funcionamiento del Servicio Marítimo.

PUEDE INTERESARTE Un militar, herido leve al explotar la granada que manipulaba en la Estación Naval de Cartagena

La organización ha reclamado a la Administración un incremento de las plantillas destinadas a seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico, la dotación de vehículos y medios adecuados, la renovación de la flota naval y protocolos que permitan disponer de apoyos con mayor rapidez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil también ha vuelto a reclamar el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo y ha trasladado su reconocimiento a los agentes que participaron en la intervención.