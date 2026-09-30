El hombre y la mujer que convivían con la fallecida cuyo cadáver fue hallado parcialmente calcinado en Oviedo han sido detenidos por la Policía Nacional

Hallan un cadáver parcialmente calcinado en el incendio en una vivienda de Oviedo

Compartir







OviedoLa Policía Nacional continúa investigando la muerte de una mujer cuyo cadáver fue hallado medio calcinado cuando los bomberos acudieron este pasado domingo 27 de septiembre a sofocar un incendio en una vivienda de Oviedo. Este mismo lunes, fuentes de la Jefatura Superior de Policía apuntaban a EFE que, por el momento, no se descartaba ninguna hipótesis.

Según pasan los días, se van conociendo más detalles de la muerte de esta mujer y del incendio en el que se habría calcinado parte de su cadáver. El medio de comunicación 'La Nueva España' ha podido conocer que la Policía Nacional habría detenido durante la mañana de este miércoles 30 de septiembre a un hombre y a una mujer que convivirían con la víctima.

PUEDE INTERESARTE Acusan de asesinato a los cuatro investigados por el crimen de un médico en Roquetas

La fallecida, una mujer que trabajaba en el servicio de limpieza de un hotel de Oviedo

Al parecer, la víctima sería una de las inquilinas de la vivienda que tenía alquilada una de las habitaciones. "Se trata de la ecuatoriana J. C. LL., de 52 años y madre de un hijo mayor de edad. Residía desde hace años en la capital asturiana y trabaja en el servicio de limpieza de un hotel de la ciudad. Había alquilado una de las habitaciones a un compañero de trabajo y otra mujer convivía también con ellos", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

El incendio se declaró a primera hora de la mañana del domingo en un piso situado en el número 4 de la calle Eugenio Tamayo de la capital asturiana y fueron los bomberos los que localizaron en su interior el cuerpo sin vida, que presentaba distintas quemaduras, y que en un primer momento se pensó que correspondía a un varón.

PUEDE INTERESARTE Asesinada una mujer en Benidorm en otro posible crimen machista

Las causas del incendio, que solo afectó a la habitación en la que se encontró el cadáver, y de la muerte de la mujer están siendo objeto de investigación. La Policía Nacional sigue recabando evidencias y barajando distintas hipótesis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una pelea entre dos mujeres y un hombre horas antes de producirse el incendio

Según varios testigos, la noche anterior al incendio, la noche entre el domingo y el sábado, se produjo una fuerte discusión entre un hombre y dos mujeres en el piso. "Desde una de las ventanas fueron arrojados distintos enseres y prendas de ropa. Posteriormente, fueron recogidos. El día de los hechos, una vecina observó desde su ventana una densa nube de humo negro que salía del primer piso", narra el medio de comunicación asturiano.

Fue entonces cuando se dio aviso a Emergencias que trasladó a varias dotaciones hasta la zona y hallaron el cadáver parcialmente calcinado de esta mujer. Ahora, los investigadores tratan de conocer qué pasó durante esa noche, cómo murió la mujer y cómo se produjo el incendio con el que se calcinó parte del cuerpo de la fallecida.