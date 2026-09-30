Encuentran el cadáver de Jakub Wiatr, el joven de 19 años desaparecido tras una noche de fiesta en Milán

Todo apunta a que Jakub intentó saltar una valla de madera y murió al caer 15 metros.

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El cuerpo de Jakub Wiatr , de 21 años ha sido encontrado sin vida hoy en la Piazza Sigmund Freud, entre la Piazza Gae Aulenti y la estación de tren Porta Garibaldi de Milán, según informa Il Giornale. Se acaba el misterio de este joven polaco que había desaparecido tras una noche de fiesta en una discoteca con un amigo. Fueron unos turistas los que avistaron su cuerpo en una zona poco visible. Tras dar la voz de alarma, los servicios de emergencia, los bomberos, la policía estatal y los peritos forenses acudieron al lugar, pero no pudieron hacer nada por el joven .

Entre las hipótesis iniciales se encuentra la posibilida de que la muerte fuera consecuencia de una caída accidental. Según una reconstrucción que aún debe verificarse, Wiatr pudo haber intentado trepar una valla de madera que bloqueaba el acceso a las escaleras, las cuales estaban cerradas por obras. Al hacerlo, perdió el equilibrio y cayó al hueco.

Las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona podrían contribuir a esta reconstrucción. Una de ellas se encuentra cerca del punto de la caída. Los investigadores están obteniendo las grabaciones para verificar si captaron los últimos momentos del joven y esclarecer las circunstancias del incidente.

Cuando fue encontrado, Wiatr vestía la misma ropa que llevaba la última vez que fue visto: una camiseta de color claro debajo de una camisa de cuadros verde, pantalones cortos de mezclilla y zapatillas deportivas. Se espera que su familia llegue a Milán para identificar su cuerpo.