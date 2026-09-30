Agencia EFE 30 SEP 2026 - 12:56h.

El accidente ocurrió el pasado 10 de agosto en una actividad náutica con paracaídas en Benidorm donde una mujer perdió la vida y un hombre resultó herido

La Guardia Civil ha analizado las condiciones meteorológicas después de que el cable que les unía con la lancha se rompiera, además de investigar a los responsables

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Un accidente ocurrido el pasado 10 de agosto en una actividad náutica con paracaídas en Benidorm ha abierto una investigación a dos hombres, uno por homicidio imprudente y lesiones y otro por encubrimiento. En el suceso, una mujer perdió la vida y un hombre quedó herido.

Según la Guardia Civil, los hechos se produjeron mientras ambas víctimas participaban en esta actividad de parasailing, la cual consiste en volar por los aires sujetas a un paracaídas especial al ser remolcadas por una embarcación.

El cable se rompió y la pareja cayó al mar

En un momento, el cable que les unía con la lancha se rompió y provocó que ambos fueran arrastrados por el viento hasta caer al mar. Esto le costó la vida a la mujer e hizo que el hombre sufriera diversas lesiones.

La investigación de la Guardia Civil del puesto de Altea ha analizado las condiciones meteorológicas existentes en ese momento, pues se estaba produciendo un empeoramiento del tiempo con tormenta y fuertes rachas de viento, y ha estudiado quién estaba realmente al mando de la embarcación.

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Inicialmente, una persona vinculada a la empresa responsable de la actividad se identificó ante los agentes como patrón de la embarcación, pero después admitió que no era quien pilotaba en el momento del siniestro y señaló a otro trabajador como responsable, lo cual pudo ser constatado.

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Este último contaba con la titulación necesaria para ejercer como patrón y con la formación correspondiente, aunque no figuraba como enrolado en la empresa en el momento del accidente, por todo lo cual quedó investigado por los presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones.

El otro está siendo investigado por encubrimiento, debido a la identificación inicial de la persona que estaba al mando, en unas diligencias remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm.