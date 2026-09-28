Muere un trabajador tras precipitarse desde la cubierta de un edificio a doce metros de altura en Móstoles

Europa Press Redacción Madrid 28 SEP 2026 - 17:44h.

Los sanitarios han practicado maniobras de reanimación y soporte avanzado durante más de 30 minutos sin éxito

Muere un adolescente de 16 años que chocó con su bicicleta contra un muro en Ibiza

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Un trabajador de unos 52 años ha fallecido este lunes tras precipitarse desde una altura de doce metros mientras realizaba trabajos de reparación y mantenimiento en la cubierta de un edificio en Móstoles, informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

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Los hechos se han producido en la calle Montero de la ciudad mostoleña, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112, que han encontrado al trabajador con un traumatismo craneoencefálico severo y en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios han practicado maniobras de reanimación y soporte avanzado durante más de 30 minutos, si bien finalmente tan solo han podido confirmar el fallecimiento.

La Policía Local de Móstoles se ha hecho cargo de investigar este nuevo accidente laboral, en el que también han intervenido Policía Nacional, Protección Civil y los Bomberos de la Comunidad de Madrid han participado de forma preventiva.