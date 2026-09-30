Claudia Barraso 30 SEP 2026 - 18:18h.

El hombre de 70 años se encontraba colocando algunas cosas en el almacén cuando sufrió la fatal caída por la que terminó falleciendo en el hospital

Muere un trabajador tras precipitarse desde la cubierta de un edificio a doce metros de altura en Móstoles

Compartir







Un voluntario del Banco de Alimentos de Zaragoza ha muerto en el Hospital Clínico de Zaragoza después de sufrir una caída en el almacén en el que organizaban toda la comida que les llegaba. El hombre tenía 70 años y, aunque los médicos hicieron todo lo posible para salvar su vida, terminó falleciendo en el centro médico por las lesiones de la caída.

Según ha confirmado ‘El Periódico de Aragón’, el hombre A.G.V., llevaba siete años colaborando en la organización y, tras la caída, sufrió graves lesiones cerebrales e irreversibles como consecuencia del accidente. Cuando los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar de los hechos, trasladaron al herido hasta el Hospital Clínico, donde debido a la gravedad de su estado, no pudo sobrevivir y terminó falleciendo este miércoles.

PUEDE INTERESARTE Muere un trabajador de 30 años tras desplomarse un muro de una obra en Alcobendas, Madrid

Desde la organización han comunicado su fallecimiento y han dado el pésame a sus familiares y seres queridos. Además, han lamentado su pérdida y han destacado que “se trataba de uno de los voluntarios más queridos” por sus compañeros. Su fallecimiento además ha sido el primer accidente mortal registrado en los 32 años de historias del Banco de Alimentos de Zaragoza.

Suspenden la entrega de premios anual

Por el momento, las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento no han trascendido y desde la organización solo han querido trasladar el dolor de todos aquellos que la forman y, como muestra de duelo, ha decidido suspender la entrega de los premios Amigos y Alimentos, prevista para el próximo 23 de octubre. Un premio que reconoce cada año a las personas y entidades que colaboran con la organización, pero la entidad ha considerado que no es momento para celebrar el acto previsto ante el fallecimiento de uno de sus voluntarios.

PUEDE INTERESARTE Muere un trabajador de 61 años atrapado entre una pared y la puerta de un camión de basuras en Zaragoza

Las autoridades por el momento, no han confirmado nada más sobre el motivo en el que se produjo la caída del fallecido y tampoco si los agentes están investigando el caso porque se reconoce como una caída accidental que sufrió mientras estaba tratando de colocar algo en el almacén donde fue encontrado inconsciente por uno de sus compañeros.