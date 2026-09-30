El hombre habría apuñalado a su pareja y luego se habría autolesionado

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Una pareja se encuentra en estado grave en Granada, después de que el hombre apuñalara supuestamente a su mujer este miércoles en una casa del barrio de La Chana.

Tal y como avanza ‘Granada Hoy’, tanto el varón como la mujer han sido trasladados a un hospital de Granada capital con heridas “muy graves”, según fuentes policiales recogidas por el citado medio.

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El suceso se ha producido en torno a la una de la tarde, cuando se recibieron los primeros avisos de lo que había ocurrido. Se trataría de un “intento de asesinato” a una mujer por parte de la pareja, según la Policía Local, que ha llegado en primer lugar a la vivienda.

El hombre se encuentra detenido y custodiado en el hospital

Según el diario 'Ideal', el hombre habría apuñalado a su pareja y luego se habría autolesionado clavándose un arma blanca, una navaja según las primeras informaciones, en el cuello. La agresión se investiga ya como un posible caso de violencia de género.

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La Policía Científica se encuentra en la vivienda del suceso recabando información. La mujer fue atendida en un primer momento en el lugar de la agresión pero rápidamente fue evacuada a un hospital.

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El hombre, supuesto autor de los hechos, se encuentra detenido y custodiado en el hospital al que ha sido trasladado, tal y como informa 'Granada Hoy'. Ambos habrían "perdido mucha sangre" durante el suceso, según las fuentes policiales.