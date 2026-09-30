Gonzalo Barquilla 30 SEP 2026 - 13:33h.

Los investigadores de la Guardia Civil tratan de reconstruir la posible ruta de huida de los asesinos de Elia Cobián en Galapagar

La octogenaria asesinada en Galapagar era la heredera de los Almacenes Cobián de la plaza de Pontejos de Madrid

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La Guardia Civil ha reconstruido este martes la posible ruta de huida de los autores del homicidio de la mujer de 80 años que fue hallada muerta el pasado mes de mayo en la localidad madrileña de Galapagar y ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a posibles testigos. Los agentes han realizado una actuación en un camino situado junto al río Guadarrama para tratar de esclarecer cómo pudieron abandonar la zona los responsables del crimen y determinar las circunstancias de su fuga.

La víctima, Elia Cobián, heredera de la histórica tienda madrileña Almacenes Cobian, que se situaba en la plaza de Pontejos de Madrid, fue encontrada sin vida el pasado 6 de mayo en su chalé, ubicado en el número 12 de la calle Mandril, en la zona residencial de La Navata. El cuerpo presentaba evidentes signos de violencia. La principal hipótesis desde el inicio fue que la mujer sufrió un intento de robo en el que acabó siendo asesinada por al menos tres personas que siguen sin ser identificadas. Elia fue amordazada, maniatada y brutalmente agredida por los sospechosos.

La reconstrucción llevada a cabo este 29 de septiembre forma parte de la investigación que mantiene abierta el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Madrid. El Instituto Armado insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y solicita que cualquier persona que presenciara los hechos o disponga de información que pueda ayudar a esclarecer el homicidio contacte con los agentes en el teléfono 696 924 225.

La posible ruta de huida junto al río Guadarrama

La Guardia Civil ha centrado parte de la actuación del martes en un camino que discurre junto al río Guadarrama. Los investigadores han reconstruido sobre el terreno la posible ruta seguida por los autores después de abandonar el lugar del crimen, con el objetivo de conocer el tiempo que pudieron emplear en la huida y estudiar las distintas posibilidades que ofrecía ese recorrido. Los agentes han contado con ayuda de unidades caninas y drones.

La recreación también permite analizar posibles zonas de ocultación y las circunstancias en las que los responsables pudieron desplazarse por esta zona. La Guardia Civil busca así acotar el recorrido que pudieron realizar tras abandonar la vivienda y determinar si durante la fuga pudieron ser vistos por alguna persona. La investigación continúa abierta.

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Dos líneas de investigación: huyeron a pie o en un coche

La asociación Vecinos de La Navata ha señalado que la Guardia Civil mantiene abiertas dos líneas de investigación sobre la huida de los autores: a pie o en coche. Según la información difundida por los vecinos, una de las posibilidades es que los sospechosos recorrieran la vereda próxima al río Guadarrama hasta llegar al vehículo que les esperaba en otro punto. Los propios vecinos plantean que esta segunda opción encajaría con la posibilidad de que posteriormente fueran vistos en una gasolinera de la entrada de Galapagar.

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Además, consideran que una huida a pie por la zona residencial (se desconoce si entraron por la puerta principal o por una puerta lateral) habría podido llamar la atención de los vecinos, aunque se trata de una apreciación difundida por la asociación y no de una conclusión oficial de la investigación.

El asalto a la vivienda y la existencia de una posible caja fuerte

Los agentes tratan de determinar con claridad cuál fue el móvil del crimen. Aunque el interior del inmueble estaba revuelto, no se ha echado en falta ningún objeto de valor.

En este escenario, los agentes han barajado el asalto podría estar motivado con la existencia de una posible caja fuerte donde la anciana guardara dinero. La principal hipótesis sigue siendo el robo.

La Navata, una zona residencial junto al río Guadarrama

La Navata es un núcleo residencial de Galapagar situado a unos tres kilómetros del casco urbano y junto al río Guadarrama. En la zona predominan las viviendas unifamiliares y los chalés, dentro de un entorno de baja densidad y con numerosas parcelas independientes. El propio Ayuntamiento de Galapagar describe La Navata como un tejido residencial de menor densidad que el núcleo urbano, caracterizado por viviendas unifamiliares aisladas.

El entorno tiene además una larga tradición como zona residencial para familias procedentes de Madrid. Desde el primer tercio del siglo XX, La Navata fue escogida como lugar de residencia de verano por miembros de la burguesía madrileña. En las últimas décadas, la zona también se ha hecho conocida por acoger a residentes vinculados a la política, la literatura y otros ámbitos públicos.