El juez ha recibido a otros dos detenidos por un posible delito de encubrimiento

Una pareja en estado grave después de que el hombre apuñalara supuestamente a la mujer en Granada

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El titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Benidorm, Alicante, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del acusado de matar a su compañera sentimental en la misma localidad. El detenido está siendo investigado por un delito de homicidio o asesinato sin perjuicio de que la tipificación provisional del delito cambie.

El hombre fue detenido este lunes en la localidad de Benidorm por la Policía Nacional. Otras dos personas también fueron arrestadas y continúan siendo investigadas por presunto encubrimiento del crimen, aunque, por el momento han quedado en libertad provisional tal como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

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La detención se produjo tras hallar el cadáver de la víctima en una zona de campo entre las ciudades de Benidorm y Finestrat. No constaban antecedentes previos por violencia de género entre la mujer y el supuesto autor de los hechos.

Hace un mes ocurrió otro violento crimen en la misma localidad

Un accidente ocurrido el pasado 10 de agosto durante una actividad náutica con paracaídas en Benidorm ha abierto una investigación a dos hombres, uno por homicidio imprudente y lesiones y otro por encubrimiento. En el suceso, una mujer perdió la vida y un hombre quedó herido.

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Según ha informado la Guardia Civil, los acontecimientos sucedieron cuando ambas víctimas participaban en una actividad de parasailing, la cual consiste en volar por los aires sujeto a un paracaídas especial mientras se es remolcado por una embarcación.

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Los hechos se produjeron cuando el cable que les unía con la lancha se rompió y provocó que ambos fueran arrastrados por el viento hasta caer al mar. Esto le costó la vida a la mujer e hizo que el hombre sufriera diversas lesiones.