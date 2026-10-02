Claudia Barraso 02 OCT 2026 - 19:39h.

Las dos personas, familiares, se negaron rotundamente a a ponerse el cinturón de seguridad

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Un incidente obligó a retrasar un vuelo comercial desde Valladolid con destino al aeropuerto de Tenerife norte debido a que dos pasajeros, ambos de la misma familia, tuvieran que abandonar el avión antes de que despegase porque se negaron a abrocharse el cinturón de seguridad.

Los hechos se produjeron minutos antes del embarque, cuando el avión todavía estaba en la zona de control. El personal tuvo que retirar del equipaje de mano de estos viajeros un frasco con un producto líquido que superaba la cantidad permitida. Una situación que ya generó cierto nerviosismo entre los pasajeros, provocando que elevasen el tono de voz a la tripulación, según informa 'Norte de Castilla'.

A pesar de la tensión, la discusión no fue a más y la pareja pudo sentarse en sus asientos para hacer su viaje con la aerolínea Binter. Una vez completado el embarque de los pasajeros y con la tripulación preparando la cabina, la tensión volvió a aumentar después de que los auxiliares de vuelo procedieran a comprobar que todo estaba correctamente antes del despegue.

Se negaron en rotundo a ponerse los cinturones

Cuando pasaron por sus asientos les indicaron que tenían que aprovecharse los cinturones de seguridad durante el despegue y hasta que la tripulación indicase que ya era seguro poder volver a desaprovechárselos. Sin embargo, lejos de hacer caso, estas dos personas volvieron a elevar el tono de voz y a negarse a abrochárselos.

Los azafatos, al ver que no eran capaces de convencer a las dos personas de que se calmasen y se abrochasen el cinturón, no tuvieron más remedio que informar a la cabina de lo que estaba sucediendo y el comandante del avión optó por suspender la salida del vuelo mientras estos dos pasajeros estuviesen a bordo, solicitando así que abandonasen el avión.

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Aunque parecía que los familiares se iban a negar a salir del avión, ambos salieron de manera pacífica y sin oponer resistencia. Una vez se encontraban fuera, un familiar acudió a recogerles y la aerolínea pudo retomar su viaje lo más rápido posible.