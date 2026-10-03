La mujer acudió en coche al lugar con una garrafa llena de combustible y le prendió fuego a la moto

El turismo que aparcó al lado del vehículo de la víctima levantó las sospechas sobre la arrestada por delito de daños

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PalmaUna mujer ha sido detenida, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, por supuestamente rociar con gasolina y quemar por completo la moto de su expareja en Palma de Mallorca.

El arresto se ha producido tras interponer denuncia la víctima por unos hechos ocurridos el 3 de septiembre, de madrugada. Un vecino fue el que avisó al hombre de que su vehículo había empezado a arder.

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Para cuando bajó de su vivienda para intentar apagar las llamas con ayuda del otro varón que le alertó ya fue demasiado tarde y su ciclomotor quedó totalmente calcinado, según han detallado los agentes.

Al acudir después a comisaría, explicó que junto al vehículo halló una garrafa de color rojo donde habían transportado el combustible usado para que prendiera. También ardía entre dos automóviles.

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En un coche gris tras pasar por la gasolinera

Efectivos del Grupo de Atracos se hizo cargo de la investigación policial y constataron que momentos antes de declararse el incendio, un coche gris aparcó al lado e, instantes después de iniciarse las llamas, abandonó apresuradamente el lugar.

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Las sospechas se dirigieron hacia la expareja del hombre, ya que esta conducía un coche de la misma marca, modelo y color que el visto aquel día de los hechos.

Los agentes confirmaron que la mujer se trasladó con su vehículo hasta una gasolinera cercana al domicilio de la víctima y, tras llenar una garrafa, fue hasta la calle en la que estaba aparcada la moto.

Después de quemarla sin que se percatase de ello el propietario, se marchó de allí. Fue detenida por un supuesto delito de daños provocados mediante incendio.