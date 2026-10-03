La periodista estaba en directo por un deslizamiento de tierra que había ocupado parte de la carretera en la calle de Monterrey

El camarógrafo que la acompañaba también resultó herido y ahora se encuentra en el hospital

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La periodista mexicana Alma de la Rosa Flores ha resultado herida tras ser atropellada por un coche mientras realizaba una conexión en directo para la cadena 'Gamavisión'. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre, cuando la periodista estaba en la calle de Monterrey por un deslizamiento de tierra que había ocupado parte de la carretera.

Alma de la Rosa Flores estaba informando de lo ocurrido cuando un conductor perdió el control de su coche y embistió al equipo. El camarógrafo que la acompañaba también resultó herido.

El cámara se recupera del atropello en el hospital

Al producirse el atropello, el presentador del informativo, Mario Gámez, pidió ayuda urgente a los servicios de emergencia. Horas después, Gámez se desplazó al hospital donde estaban ingresados sus compañeros para confirmar que se encontraban fuera de peligro.

El cámara, llamado Cristo Martínez, se recupera en el hospital de unas lesiones en el tobillo y en un brazo, ya que se llevó la peor parte del atropello. La reportera, pese al violento choque contra el coche, solo resultó levemente herida y ya ha salido por su propio pie del centro hospitalario.

El conductor del vehículo siniestrado fue detenido por la Policía en el lugar del suceso, según ha informado el periódico 'El Tiempo'.