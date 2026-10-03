Los hechos ocurrieron en unas tiendas de campaña instaladas en la zona verde de Aranzadi en Pamplona

En los últimos meses más personas sin hogar se han desplazado al entorno próximo al casco viejo para dormir allí

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PamplonaDos hombres han sido detenidos en las últimas horas por la presunta agresión sexual a una mujer en una zona de acampada ubicada en un espacio verde de Aranzadi en Pamplona.

Así lo han trasladado fuentes de la Policía Municipal a Europa Press, detallando que están investigando lo sucedido para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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Según publica el 'Diario de Navarra', la víctima es de origen subsahariano y habría sufrido varias presuntas agresiones sexuales estos días atrás en unas tiendas de campaña instaladas en el entorno próximo al casco viejo.

Asentamientos de personas sin hogar

La joven presentó la denuncia en comisaría y el lugar ha quedado precintado. El mismo periódico señala que han aumentado los asentamientos de personas sin hogar, como la víctima, en esa ubicación.

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En los últimos meses más sintecho se han desplazado hasta allí para vivir y descansar por las noches. De hecho, los dos arrestados tampoco tienen domicilios, por lo que suelen habitar esa zona.