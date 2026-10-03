Redacción Andalucía Europa Press 03 OCT 2026 - 11:20h.

Unos vecinos de Osuna, en Sevilla, localizaron a la sexagenaria muerta este 2 de octubre por la tarde

El cuerpo de la víctima no presenta "ningún" signo de violencia, según comprobaron agentes de la Guardia Civil

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SevillaEl cadáver de una mujer de 60 años fue encontrado este viernes 2 de octubre cerca de la necrópolis de Osuna (Sevilla), según han trasladado desde la Guardia Civil a Europa Press.

Unos vecinos que estaban por la tarde en la zona próxima al espacio arqueológico Urso, de una antigua ciudad romana, fueron los que vieron el cuerpo sin vida de la víctima y avisaron a las autoridades.

Una patrulla de la Benemérita se desplazó al lugar indicado en la llamada y comprobó que no presentaba "ningún" signo de violencia. Por lo tanto, descartan que sufriera algún tipo de agresión.

A la espera de la autopsia

La autopsia que se le haga al cadáver de la sexagenaria desvelará la causa de su muerte, mientras que los agentes investigan quién era y por qué se encontraba en ese enclave del municipio.