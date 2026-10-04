Dos detenidos por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en un descampado de Lleida
El hombre fue encontrado inconsciente a las 16:39 horas del 3 de octubre en el barrio de la Bordeta en Lleida
Horas más tarde tras descubrir el cuerpo del fallecido se produjeron los arrestos de los individuos de 18 y 43 años
LleidaDos individuos fueron detenidos este 3 de octubre por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre que fue hallado sin vida en un descampado de Lleida capital.
Según han relatado los Mossos d'Esquadra en un comunicado, a las 16:39 horas recibieron el aviso porque habían encontrado a un varón inconsciente en una zona ubicada en el barrio de la Bordeta.
Varias patrullas se movilizaron hasta allí junto a sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que acudieron en dos ambulancias. No pudieron hacer ya nada por la vida de la víctima, confirmando su fallecimiento.
Con el cráneo fracturado por una supuesta agresión
Fue horas más tarde cuando, en el proceso de la investigación llevada a cabo por la policía catalana, fueron arrestados los dos presuntos implicados en los hechos violentos. Tienen 18 y 43 años, han detallado los Mossos.
Mientras los agentes siguen tratando de averiguar qué ocurrió exactamente entre los detenidos y la víctima mortal, el diario 'Segre' ha publicado que el fallecido tenía el cráneo fracturado.
Habría sufrido una supuesta agresión o golpe con un objeto contundente en el transcurso de una posible pelea entre los tres que la policía catalana pretende esclarecer, descubriendo los motivos de esta discusión.