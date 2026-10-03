Redacción Galicia Europa Press 03 OCT 2026 - 19:05h.

La anciana tenía heridas causadas por un arma blanca y los vecinos apuntan que ambos hermanos se llevaban bien

Encuentran muertos a una mujer con discapacidad y a su hermano en una aldea de Castroverde, Lugo

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LugoYa han trascendido más detalles sobre la muerte de dos hermanos este 3 de octubre, en lo localidad de Castroverde (Lugo). Los agentes están investigando un posible fratricidio. Él habría matado a su hermana.

Así lo ha podido saber Europa Press a través de fuentes cercanas al caso, que trata de aclarar la Guardia Civil. Según publica 'La Voz de Galicia', una trabajadora del Servicio de Ayuda al Hogar fue la que halló los cuerpos.

A las 9 horas alertó a las autoridades tras acudir como cada día a la vivienda a realizar tareas domésticas, pues ambos familiares vivían solos desde hace más de ocho años, después de fallecer sus padres.

El citado medio añade que tenían poco más de 70 años y el hermano era quien cuidaba a la mujer, que sufría una discapacidad física e intelectual. Residían en la aldea de Santa María de Agustín, de muy pocos habitantes.

Apuñalamiento y suicidio en la principal hipótesis

Los agentes de la Benemérita desplazados al lugar del suceso vieron que ella estaba en la cama con restos de sangre. Presentaba varias heridas compatibles con un apuñalamiento con un arma blanca.

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La otra víctima fue descubierta en el fondo de una de las dos fosas sépticas que hay en el exterior del inmueble. La principal hipótesis es que él acabó con la vida de la mujer y después se suicidó arrojándose a ese pozo.

Bomberos del parque comarcal de Sarria acudieron para sacar el cadáver de allí. Las autopsias que se les practiquen a ambos cuerpos determinarán las causas de los fallecimientos.

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Ambos se llevaban bien y desconocen qué pudo ocurrir

Mientras tanto, los vecinos han comentado a 'La Voz de Galicia' que no les consta que los hermanos tuviesen problemas de convivencia. De hecho, han detallado asimismo que se llevaban bien.

"Es todo muy triste, porque estaban muy unidos", ha manifestado un residente en la parroquia. Otra gente allegada a las víctimas ha precisado que "uno no podía vivir sin el otro". Ambos jubilados ya, habían trabajado en la granja familiar.