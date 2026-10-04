Dos personas jóvenes han muerto ahogadas en una playa de la localidad alicantina de Guardamar del Segura

Al parecer se estaban bañando con bandera roja

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AlicanteDos personas jóvenes fallecieron este sábado ahogadas en una playa de la localidad alicantina de Guardamar del Segura cuando al parecer se estaban bañando con bandera roja y, aunque fueron rescatadas del agua, no respondieron a las maniobras de reanimación, según han indicado a EFE fuentes policiales.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado este domingo de que recibieron el aviso sobre las 14:11 horas de este sábado y movilizaron dos unidades del SAMU y un Soporte Vital Básico (SVB), que se trasladaron hasta la playa de Els Vivers de Guardamar.

Al llegar al lugar, practicaron a las dos personas las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar, pero finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.