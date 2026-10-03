Un grupo de manifestantes ha intentado entrar en el Palau de las Arts Reina Sofía y la Policía ha disparado gas lacrimógeno

Última hora de las protestas por la vivienda| la manifestación en Madrid apuesta por una huelga general que aseguran será "pronto"

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ValenciaEste fin de semana hay convocadas manifestaciones en más de 50 ciudades por la crisis de la vivienda. Una de ellas se ha producido en Valencia, donde ha habido altercados y cargas policiales. La manifestación ha terminado en el Palau de las Arts Reina Sofía, donde se celebraba un congreso de inversión inmobiliaria. Según informa Lluc Mínguez, los agentes han intentado mantener a los manifestantes lejos lanzando bolas de goma y gases lacrimógenos. "Nos hemos visto afectadas", reconoce la reportera de Informativos Telecinco.

En la manifestación había familias y gente mayor cuando las autoridades han decidido lanzar los gases lacrimógenos y las bolas de goma. Durante los altercados, nueve agentes de la Policía han resultado heridos en los incidentes frente al Palau de les Arts. Todos han reivindicado que han salido a las calles para pedir una vivienda digna.

Improvisan barreras de obstáculos con materiales de obra

Según informa 'Las Provincias', los manifestantes han cambiado después de rumbo y se han movilizado en la Gran Vía Marqués del Túria, que no estaba cortada al tráfico. La Policía Nacional los ha seguido con un dispositivo más amplio del que se ha encargado del control de los manifestantes más problemáticos a las puertas del Palau de les Arts.

Después, los manifestantes se han trasladado a la calle Colón, donde han improvisado varias barreras de obstáculos con los materiales de las obras de la arteria más céntrica de la ciudad.