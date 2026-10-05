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Herido grave un niño de un año tras ser atropellado en Puerto del Rosario, Fuerteventura

Herido grave un niño de un año tras ser atropellado en Puerto del Rosario, Fuerteventura
Un niño de un año, herido grave tras ser atropellado en Fuerteventura. Europa Press
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FuerteventuraUn niño de un año de edad ha resultado herido grave y un hombre de 46 años resultó herido leve al ser atropellados sobre las 11:20 horas de este lunes en la Avenida de la Constitución del municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fue una llamada la que alertó de un coche había atropellado a varias personas, por lo que se mandaron los recursos sanitarios al lugar.

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Sufrió un traumatismo de pronóstico grave

A su llegada, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a un menor de un año que sufrió un traumatismo de pronóstico grave, por lo que fue estabilizado y trasladado en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.

Mientras, un hombre de 46 años presentó varias contusiones de carácter leve, motivo por el que fue trasladado en ambulancia al mismo centro hospitalario.

Por su parte, agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario regularon el tráfico e instruyeron las diligencias correspondientes.

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