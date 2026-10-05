Localizan el cadáver de Pedro Blanco, el joven de 24 años desaparecido en Aguilar de Campoo, Palencia

Fue visto por última vez la tarde del domingo mientras circulaba con su coche a las afueras del municipio

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El cadáver del joven, desaparecido la tarde del pasado domingo, ha sido hallado este lunes en torno a las 14:30 horas en las inmediaciones del Cañón de la Horadada, cerca de la localidad de Aguilar de Campoo, Palencia.

Los agentes de la Guardia Civil habían tenido conocimiento de la desaparición de Pedro Blanco, vecino de la localidad de Aguilar de Campoo, esta misma madrugada. En ese momento el Instituto armado comenzó a coordinar el dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, el SEPRONA y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil del equipo PEGASO y el equipo ROCA.

Según el diario 'El Norte de Castilla', el joven fue visto por última vez la tarde del domingo en torno a las 18:45 horas cuando circulaba a bordo de un Volkswagen Golf de color plata en las inmediaciones del municipio de Aguilar de Campoo.

Por otra parte, la Guardia Civil ha señalado la importancia de denunciar las desapariciones con la mayor brevedad posible y recuerda que no es necesario esperar 24 horas para poder realizar la denuncia de la desaparición de una persona, tanto en menores de edad como en mayores. La Benemérita ha incidido en la importancia de los primeros momentos de una desaparición para poder localizar a la persona con vida.