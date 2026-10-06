Muere una mujer atropellada por un camión en Bélmez de la Moraleda, en Jaén

El suceso ha ocurrido en la Plaza de la Constitución a las 15:45 horas, cuando varias personas han llamado al teléfono 1-1-2

Muere un joven de 32 años tras ser atropellado mientras caminaba en la A-7 a su paso por El Ejido, en Almería

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Una mujer ha perdido la vida tras ser atropellada esta tarde en Bélmez de la Moraleda (Jaén), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso ha ocurrido en la Plaza de la Constitución a las 15:45 horas, cuando varias personas han llamado al teléfono 1-1-2 para indicar que un camión había atropellado a una mujer. La sala del centro coordinador ha activado entonces a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una mujer, de avanzada edad según los testigos, como consecuencia del siniestro, por lo que se ha activado el protocolo judicial.