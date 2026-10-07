Un hombre de 82 años ha sido condenado a 15 años de cárcel por agredir sexualmente a sus dos nietos menores de edad

Seis años de prisión a un hombre por agresión sexual a una menor pariente suya en un descampado en Jaén

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La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a 15 años de cárcel a un hombre de 82 años como autor de dos delitos continuados de agresión sexual cometidos sobre sus dos nietos, una niña de 14 años y un niño de 12.

La sentencia considera al octogenario culpable de dos delitos continuados de agresión sexual a dos menores con la agravante de abuso de superioridad, por lo que le impone 15 años de prisión.

Los magistrados también le imponen una orden de alejamiento de 300 metros de cada nieto durante 10 años y cinco años de libertad vigilada tras la salida de la cárcel participando en cursos de educación sexual. Además, el acusado tendrá que indemnizar a cada uno de sus nietos con 7.500 euros.

El fallo considera probado que el anciano aprovechaba para hacer tocamientos a los menores en su dormitorio durante la siesta, bien cuando ellos lo visitaban o cuando él mismo iba a su domicilio.

El acusado negó los hechos

No obstante, durante el juicio, celebrado el pasado julio, el acusado negó los hechos y aseguró que nunca había estado a solas con sus nietos en su dormitorio, aunque en la sentencia se indica que los testimonios de las víctimas son prueba de cargo suficiente para “destruir” la presunción de inocencia de su abuelo.

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A juicio de los magistrados, el relato de los menores fue “consistente, coherente y creíble”, lo cual quedó acreditado en los informes psicológicos de la Fundación Márgenes y Vínculos, cuyos expertos apreciaron sintomatología compatible con violencia sexual en ambos hermanos. La sentencia aún no es firme, por lo que deja abierta la puerta a interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Además de la pena de cárcel tendrá que indemnizar a cada uno de sus nietos y afectados con 7.500 euros tal y como ha acordado el fallo que confirma que el condenado aprovechaba para hacer tocamientos a los menores en su dormitorio durante la siesta.