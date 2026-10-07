El procesado introdujo a la chica a la fuerza en su domicilio, en Santander, en mayo de este año

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La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de ocho años de cárcel al acusado de introducir por la fuerza en su casa a una joven estudiante del programa Erasmus vecina suya, a la que esposó y retuvo durante más de dos horas.

Los hechos tuvieron lugar en Santander en mayo de este año, el día 1, y la vista previa al juicio se celebrará este jueves, 8 de octubre, en la Audiencia Provincial. Si las partes no llegan a un acuerdo, se fijará la fecha de la vista oral.

Según el ministerio público, el procesado entabló una breve conversación con la joven y la invitó a pasar a su casa, pero ella se negó. Entonces, "guiado por el ánimo de menoscabar la libertad de movimientos e integridad física" de la chica, "la agarró con fuerza del cuello y la introdujo con violencia en su domicilio".

"Seguidamente -prosigue el escrito del fiscal- la llevó hasta una habitación, donde la tiró encima de la cama, inmovilizándola mientras la amenazaba con hacerle daño si no se callaba". Y unos minutos más tarde, "la llevó hasta otra habitación, donde tenía depositados en cajones abiertos una cinta roja, una cinta adhesiva, un látigo, productos de látex o cuero de carácter sexual y un táser".

Le colocó unas esposas, que luego sustituyó por bridas

Allí, explica que le colocó unas esposas, que luego sustituyó por bridas, y "le aclaró que no iba a utilizar esos objetos sexuales en ese momento, volviendo a advertirle que le haría daño si gritaba", generando un estado de "desasosiego" en la víctima. Durante "dos horas estuvo retenida por el acusado en su domicilio en contra de su voluntad", hasta que él le propuso ir a la playa, a lo que ella accedió. Entonces, él guardó los objetos descritos en una mochila y quitó las bridas a la joven.

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Una vez en el portal, él se agachó y la joven aprovechó para emprender la huida y pedir auxilio a una viandante, que avisó a la Policía Nacional. Los agentes arrestaron al sospechos, que ingresó en prisión provisional. Según detallaron entonces fuentes policiales, el implicado agarró a su vecina por el cuello para meterla a la fuerza en su casa, donde permaneció atada de manos. Todo sucedió cuando ella bajaba por la escalera y se encontró al vecino del piso inferior. La víctima llegó a temer por su vida durante el tiempo que permaneció con él.

Para la Fiscalía, los hechos descritos constituyen un delito de detención ilegal en concurso con otro de amenazas y una más leve de lesiones, así como un ilícito de tenencia de armas prohibidas. La pena solicitada por esta parte asciende a ocho años de prisión, y la indemnización, a 3.200 euros por las lesiones y por los daños morales causados. La acusación particular, por su parte, eleva la solicitud de indemnización a 5.000 euros.