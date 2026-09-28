Las primeras hipótesis apuntan a que este secuestro podría estar relacionado con un ajuste de cuentas

Investigan un segundo secuestro en menos de 24 horas en Barcelona: la víctima ha aparecido con vida en Girona

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Los Mossos d'Esquadra investigan el secuestro de un hombre que fue sacado de su coche y retenido contra su voluntad la noche de este domingo en Calella, en Barcelona, por cuatro personas encapuchadas, el noveno caso de estas características registrado en Cataluña en lo que va de año.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:30 horas en la calle Puig de Popa del municipio barcelonés, cuando los asaltantes abordaron a la víctima dentro de su vehículo, según ha avanzado este lunes 'El Caso' y han confirmado a EFE fuentes policiales. Los asaltantes le obligaron a bajar del auto por la fuerza y lo introdujeron en un vehículo todoterreno con el que se dieron a la fuga tras el abordaje, mientras el automóvil en el que se encontraba el agredido quedó abandonado.

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Tras la llamada de alerta de varios testigos que presenciaron el asalto, los agentes acudieron al lugar y hallaron unos 200 euros en metálico en el interior del turismo. Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana se han hecho cargo de las pesquisas y ya han inspeccionado el vehículo abandonado con el objetivo de recopilar pruebas, identificar a los autores y esclarecer los motivos del suceso.

Apuntan a un posible ajuste de cuentas

Fuentes policiales han explicado al medio ‘El Periódico’ que se trata de una detención ilegal y que podría estar relacionada con un ajuste de cuentas por una deuda, aunque se investiga si estuviese vinculada al narcotráfico. La víctima aún no ha sido encontrada, según explican las autoridades al mismo medio.

La tónica habitual de los nueve secuestros de estas características registrados en 2026 en Cataluña es que supuestamente están relacionados con el pago de deudas, por drogas o por dinero prestado. Además, explican que se trata de grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico, así como enfrentamientos entre ellos. Con estos secuestro se intenta amedrentar a la víctima y a su entorno con el objetivo de que subsidien esta deuda por esa persona.