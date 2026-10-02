Ha sido arrestado en un domicilio de Cartagena del que apenas salía con el niño: cuando lo hacía, le obligaba a llevar gorra y gafas de sol para no ser localizado

El detenido se encuentra en prisión provisional en España: de unos 50 años, tiene antecedentes en su país por organización criminal, blanqueo y falsedad documental

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MurciaUn ciudadano de nacionalidad belga ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional en Cartagena, Murcia, por una sustracción parental al llevarse a su hijo de 10 años y huir de su país, donde pesaba sobre él una orden de búsqueda.

Fueron de hecho las autoridades belgas las que, en el mes de marzo, solicitaron a la Policía Nacional su colaboración para dar con el paradero de este menor y su padre, de unos 50 años y con diversos antecedentes en su país por organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

El detenido por sustracción parental fue localizado en una casa en Cartagena de la que apenas salía con el niño

Las sospechas de los agentes belgas apuntaron a que ambos podrían encontrarse en Calpe, en Alicante, por lo que la Policía Nacional comenzó desde ahí con las gestiones para dar con su paradero.

Gracias a las pesquisas realizadas, el niño fue localizado en un centro de menores de Alicante, del que desaparece poco después, según la denuncia que comenzó a investigar el grupo de menores de la Policía de Alicante, el GRUME, que solicitó a la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Madrid su colaboración debido al perfil del padre que, según todas las hipótesis, se habría llevado al menor del centro.

De este modo, avanzando en la investigación y con una orden de detención activada a petición de la UFAM, este individuo fue arrestado en un domicilio de Cartagena del que apenas salía con el niño y cuando lo hacía le obligaba a llevar gorra y gafas de sol para no ser localizado.

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Ahora, el detenido se encuentra en prisión provisional en España mientas que el menor ingresó de nuevo en el centro de menores de Alicante. Hace unas semanas volvió a Bélgica con un familiar.