Los hechos ocurrieron la noche del 12 de agosto, cuando el joven y un acompañante suyo fueron agredidos en la salida de una discoteca del Port del Fòrum

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Los Mossos d’Esquadra han detenido a siete personas, dos de ellas menores, presuntamente relacionadas con la agresión que sufrió el pasado 12 de agosto en el Parc del Fòrum un joven italiano de 21 años, quien acabó en coma inducido durante varias semanas.

Los sospechosos, arrestados entre el pasado 30 de septiembre y este miércoles en Sant Boi de Llobregat y Badalona (Barcelona), estarían presuntamente implicados en el incidente y formarían parte del grupo agresor, ha detallado este jueves a EFE la policía catalana.

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Los hechos ocurrieron la noche del 12 de agosto, cuando el joven y un acompañante suyo fueron agredidos en la salida de una discoteca del Port del Fòrum, entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs.

Inducido en coma durante varias semanas

Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso de los hechos sobre las 22:25 horas, tras lo que la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital del Mar, mientras que su acompañante, que sufrió lesiones de carácter leve, no precisó asistencia sanitaria.

Como consecuencia de las agresiones, uno de los jóvenes sufrió graves lesiones que supusieron un riesgo vital y tuvo que ser inducido a un coma durante varias semanas, pero actualmente se encuentra a salvo, ha informado la policía catalana.

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Los Mossos abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido después de que el padre del joven hospitalizado presentase una denuncia en dependencias policiales.