Detenido un cuarto hombre relacionado con el tiroteo a dos guardias civiles en Terrassa

Los cuatro hombres abrieron fuego contra dos guardias civiles que los estaban persiguiendo porque formaban parte de un grupo de teloneros

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Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves en Valls (Tarragona) a un cuarto hombre relacionado con el tiroteo a dos guardias civiles el pasado 1 de octubre en Terrassa (Barcelona), que estaba siendo buscado por la Policía desde que tuvo lugar el suceso.

Según informan los Mossos d'Esquadra, la investigación conjunta entre la unidad de investigación de la Policía catalana y la Guardia Civil continúa abierta.

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El arrestado este jueves es el cuarto implicado en el tiroteo a dos agentes del instituto armado en Terrassa el 1 de octubre. Los otros tres están en prisión.

Abrieron fuego contra dos guardias civiles

Los cuatro hombres abrieron fuego contra dos guardias civiles que los estaban persiguiendo porque supuestamente formaban parte de un grupo de teloneros -ladrones especializados en el robo de cargas de camiones en las autopistas-.

Los agentes, que iban en un vehículo camuflado, iniciaron una persecución por la AP-7 hasta Terrassa, donde inicialmente trataron de identificar a los cuatro ocupantes del coche, que emprendieron la huida y trataron de arrollar a los dos guardias civiles. Sobre las 22:30 horas, localizaron el vehículo huido en la calle Europa del barrio de Can Parellada de Terrassa.

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Los agentes hicieron uso de sus armas reglamentarias

Los ladrones, al ser sorprendidos, abrieron fuego e hirieron a los agentes, que hicieron uso de sus armas reglamentarias.

Uno de los agentes recibió cuatro impactos de bala y fue evacuado al hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), mientras que el otro, alcanzado por un disparo, fue trasladado a la Mútua de Terrassa, centros sanitarios en los que permanecen ingresados.Además, el herido más grave recibió varios golpes con un palo mientras estaba en el suelo.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los detenidos están acusados de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones y atentado a agentes de la autoridad.