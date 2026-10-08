Fuentes próximas a la investigación indican que no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas, la de que pueda tratarse de un cliente descontento

Matan a tiros a un cirujano plástico de 57 años en su clínica de Marbella: recibió varios disparos en la cabeza

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MarbellaUn cirujano de 57 años ha fallecido este miércoles después de recibir varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en la clínica de cirugía plástica de Marbella (Málaga) donde trabajaba, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 18:00 horas en la clínica Cirumed, ubicada en el edifico Panorama de esta localidad malagueña, cuando el agresor ha entrado en las instalaciones y ha disparado al cirujano.

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Se ha dado a la fuga en moto

El tirador, un individuo vestido de negro, con el rostro cubierto, casco y capucha, habría llegado hasta la clínica en moto, según los datos recabados por EFE en la zona.

Tras aparcar el vehículo en la acera frente a las instalaciones, se ha dirigido hasta el despacho en el que se encontraban el médico y su pareja, puesto que este miércoles había tenido varias operaciones, y le habría disparado en la cabeza en varias ocasiones.

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El agresor ha salido de la clínica rápidamente, se ha subido en la moto y se ha marchado por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la concurrida N-340.

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Podría tratarse de un cliente descontento

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas, la de que pueda tratarse de un cliente descontento.

Tras el aviso de un tiroteo recibido por el servicio de emergencias 112 Andalucía, el centro coordinador ha movilizado a la Policía Nacional, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, cuyos efectivos no han podido estabilizar a la víctima, que ha fallecido.

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La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, aunque por el momento no se han producido detenciones.