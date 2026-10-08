Al precipitarse desde un primer piso por el patio interior de la vivienda, el vecino cayó sobre el hombre, causándole la muerte

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recibió una llamada en la que se avisaba de dos heridos que se habían caído por una ventana

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Un hombre de 70 años ha perdido la vida en Burgos, en Castilla y León, al intentar impedir la caída de un vecino de 80 años, con discapacidad intelectual, hacia un patio interior de una vivienda. Una actuación que el subdelegado del Gobierno en esa provincia, Pedro de la Fuente, ha calificado como propia de "un héroe urbano".

El incidente ha ocurrido este miércoles poco antes de las 16.15 horas en la calle Alfareros del barrio de San Pedro y San Felices, según informó el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, que recibió una llamada en la que se avisaba de dos heridos, uno de gravedad, que se habían caído por una ventana y que necesitaban asistencia sanitaria.

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La víctima trataba de ayudar a su vecino a punto de caer desde un primer piso

En declaraciones a EFE, de la Fuente ha explicado que todo parece indicar que en su "afán por ayudar, ya con unas capacidades limitadas, porque estamos hablando de dos protagonistas mayores, de la tercera edad", el hombre ha perdido la vida en "un desgraciado incidente, que lleva implícito un componente que para mí es de heroísmo".

Al parecer, desde el patio interior de la vivienda el hombre de 70 años intentaba ayudar a su vecino de 80, que resultó herido grave, cuando el anciano estaba a punto de caerse desde un primer piso, aunque finalmente no pudo evitar que se precipitará sobre él y le causara la muerte.

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"Aunque sus capacidades fueran limitadas y sin saber el desenlace", el vecino intentó ayudar, ha reflexionado el subdelegado. "La fatalidad le ha sobrevenido a quien le estaba ayudando, que era otro conocido de él, probablemente después de muchos años, y que por solidaridad ha perdido la vida", ha continuado.

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El hombre de 80 años permanece hospitalizado

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizaron una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y el helicóptero medicalizado.

A la llegada de los sanitarios confirmado la muerte de uno de los dos hombres, de 70 años, y han trasladado en ambulancia de soporte vital básica al segundo, de 80 años, hasta el Hospital Universitario de Burgos.

Los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional, mientras el hombre de 80 años herido permanece en el hospital.