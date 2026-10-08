Claudia Barraso 08 OCT 2026 - 19:16h.

El hombre que preparó el batido no había lavado la batidora con la que había preparado un batido con avellanas

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Una niña de 12 años ha muerto a causa de una reacción alérgica tras beber un batido contaminado porque se había hecho en una batidora que no había sido lavada, según ha concluido la investigación sobre su muerte.

Mia Shay Hilaire sufrió una grave reacción alérgica tras beber un batido en el ‘Pop Inn Café’, en Southwark Park Road, en Londres, mientras estaba de visita con su tía y con su hermana en agosto de 2023. La joven, tenía alergia a las avellanas.

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Aunque el batido que se bebió no tenía avellanas, si que lo tenía un batido que se preparó antes en la misma batidora y que no se había lavado. Las pruebas revelaron que el cocinero, Baris Yucel, no había lavado la máquina antes de comenzar a hacer el batido que había pedido la joven, según informa 'The Independent'.

Una contaminación cruzada mató a la niña

La forense adjunta, Briony Ballard, escuchó todas las teorías en el Tribunal del Forense del Interior del Sur de Londres antes de publicar una conclusión sobre la muerte de Mia. En ella, dijo que en el momento de la elaboración del batido se produjo una contaminación cruzada con residuos de Avella de un batido de Kinder Bueno, el cual había sido preparado en la misma batidora.

Mia sufrió una anafilaxia de progresión rápida y más tarde se desplomó en casa de su tía sin que ellas supiesen lo que estaba sucediendo en su cuerpo porque, en teoría, pidieron un batido que era completamente seguro para ella. A pesar de que la niña fue trasladada a Urgencias todavía con vida y de recibir un tratamiento, Mia falleció en el centro médico.

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Las madres de Mia, Adrian y Chanel, han querido trasmitir sus agradecimientos a las autoridades que se han encargado de su investigación. “Queremos agradecer a la forense por su investigación cuidadosa y exhaustiva sobre la muerte de nuestra hija Mia. "Estamos agradecidos por el tiempo y la atención dedicados a entender lo que ocurrió y por asegurarnos de que la voz de Mia haya sido escuchada. Estamos convencidos de que se necesitan cambios significativos para proteger a las personas que viven con alergias alimentarias”.