El hospital Ramón y Cajal ha implementado una cámara ambiental para personalizar tratamientos contra la alergia

Registran la primera muerte por alergia a la carne tras la picadura de una garrapata: el fallecido, un hombre sano de 47 años

Compartir







En tan solo una semana los alérgicos van a empezar a sufrir los efectos de la primavera. Los pacientes cada vez son más complejos y por eso es tan importante un diagnóstico que permita personalizar el tratamiento. El hospital Ramón y Cajal es el único centro que cuenta con una cámara ambiental que permite exponerse a un único polen.

Tras comprobar que no presentan síntomas, Laura y Jana están listas para acceder a la cámara de exposición ambiental. "A través de este dispositivo conseguimos introducir los granos de polen en el interior de la cámara", explica Lidia Caballero, ingeniera biomédica del hospital Ramón y Cajal.

PUEDE INTERESARTE Una vacuna desarrollada por científicos españoles podría prevenir el asma causado por alergias

En esta ocasión añaden al aire limpio polen de roble. "Las dos pacientes tienen pruebas positivas a ese polen", afirma Belén de La Hoz, jefa del servicio de alergología

Cómo funciona la cámara

Y pronto una de ellas reacciona a esta primavera simulada con picor en los ojos, según comunica en mitad de la prueba. Según pasan los minutos, los síntomas se agudizan, pero solo en Jana: "Me pica la garganta. Ahora la noto como si me picara al entrar aire por la por la garganta".

"Cuando hay una confusión entre los diferentes pólenes, porque todos polinizan un poco a la vez, necesitamos un diagnóstico preciso". Mientras están dentro de la sala realizan unos test para comprobar la evolución. "Aquí es donde podemos ver la evolución de los síntomas a lo largo de la provocación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los ingenieros miden en directo la concentración de partículas y cada cuarto de la toman una muestra de los granos de polen: "Con esto vamos a ser más eficientes en poner un tratamiento adecuado". Si alguno de estos parámetros llega a rojo, la paciente abandona la cámara inmediatamente.