Detienen a una madre y a su hija menor de edad por presuntamente agredir a la abuela de la familia en Manilva, Málaga
El presunto delito de lesiones habría tenido lugar el 9 de octubre al mediodía en la vivienda familiar en Manilva, Málaga
Según relató la propia víctima, durante una discusión la golpearon y cayó al suelo, abriéndose una brecha en la cabeza
MálagaUna madre y su hija menor de edad fueron detenidas el viernes 9 de octubre acusadas de un delito de lesiones por presuntamente agredir a la abuela en la vivienda familiar donde estaban en Manilva (Málaga).
Así lo publica el 'Diario Sur', detallando que emergencias recibió un aviso al mediodía en el que se alertaba de los hechos y al domicilio se desplazaron agentes de Policía Local y Guardia Civil, junto a sanitarios.
Cuando llegaron, la propia víctima desveló a lo que habría sucedido durante el transcurso de una discusión entre las tres familiares. Según fuentes próximas al caso, cita el mencionado periódico, la mujer recibió varios golpes.
Brecha en la cabeza tras una caída
Su hija y la adolescente empezaron a pegarle en el contexto de esa trifulca cuyo origen no ha trascendido. Ello provocó que la abuela cayera al suelo, abriéndose una brecha en la zona trasera de la cabeza.
Por esa herida, los médicos atendieron a la afectada in situ y no requirió después evacuación al hospital. Tras los arrestos de las presuntas implicadas en lo ocurrido, pasaron a disposición judicial y ya están en libertad.