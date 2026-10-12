Los disparos se produjeron el pasado sábado: los vecinos llamaron a los mossos, que no encontraron heridos ni impactos de bala

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BadalonaEn el barrio de Llefià, en Badalona, los Mossos d'Esquadra están investigando un posible tiroteo que se produjo el pasado sábado por la noche. Un suceso del que se percataron todos los vecinos del pasaje de Glòria, quienes confirman haber oído varios disparos e incluso llamaron a la policía alrededor de las 21:30 horas de la tarde.

Según adelanta el medio 'ElCaso.cat', los Mossos se desplazaron la calle en el que se produjeron las detonaciones. Allí encontraron seis casquillos en el suelo aunque, sin embargo, no han detectado ningún impacto de bala ni persona herida. Además, el medio catalán también apunta que "tampoco había nadie en la zona que pudiera estar relacionado con los disparos".

Todavía se desconoce quién es el autor de los disparos, pero lo que sí saben los agentes es que éste o estos son de etnia gitana y que huyeron de la zona en un vehículo. Todo está bajo investigación, por el momento los mossos intentan esclarecer el motivo de los disparos, si había algún objetivo concreto o simplemente eran unas detonaciones al aire.

En la calle del pasaje de Glòria donde se produjeron los hechos no hay ningún impacto de bala. La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, ya que se convierte en el tercer tiroteo que se produce en Cataluña en poco más de 24 horas del que tengan conocimiento los agentes. La seguridad de los ciudadanos está en sus manos y en las últimas horas se han producido ataques con arma en Maspujols, en el Baix Camp y este último en el barrio de Llefià.