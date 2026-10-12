El director, de 53 años, recibió un disparo con un proyectil del calibre 12, al igual que un profesor de 37 años: sus vidas no corren peligro.

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Un adolescente de 14 años ha sido detenido este lunes tras disparar al director de un instituto y a un profesor en un centro educativo en la localidad de Aubagne, a pocos kilómetros de Marsella, informaron fuentes policiales a los medios locales. El joven llevaba el arma en un estuche de guitarra. El joven disparó primero en clase, pero falló y dio en la pizarra, según desvela Liberation.

Después fue al despacho del director, de 53 años, que recibió un disparo con un proyectil del calibre 12, cuando se encontraba en un pasillo del instituto Joseph Lakanal, así como el profesor, de 37 años, según Le Parisien. La vida de los heridos, que han sido hospitalizados, no corre peligro.

De acuerdo a las informaciones de la cadena de televisión BFMTV, el director del centro educativo, de 57 años, ha sufrido una herida en la cadera, mientras que un profesor, de 37, recibió un impacto en la pierna, tras lo que ambos han recibido tratamiento médico en distintos hospitales de la zona. Además de ellos, una tercera persona ha resultado herida, si bien de carácter muy leve, aunque ninguno de los tres corre riesgo de muerte.

"Testifica la violencia desbocada de nuestra sociedad"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha trasladado su "plena solidaridad y total apoyo" a los heridos, así como a los estudiantes y padres de alumnos del centro educativo. "Aplaudo la serenidad y la reacción ejemplar del equipo educativo, que ha permitido evitar lo peor", ha agregado en sus redes sociales el jefe del Elíseo.

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"Este acto inadmisible testifica una vez más el desarrollo de una violencia desbocada en nuestra sociedad, contra la cual todos debemos movilizarse. En palabras como en hechos", subrayó el ministro de Educación, Éduard Geffray en sus redes sociales, tras informar de que tanto él como el titular de Interior, Laurent Nuñez, se dirigen al centro educativo donde se han producido los hechos.

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El alcalde de Aubagne, Jean-Pierre Squillari, explicó en declaraciones recogidas por BFMTV ante el centro educativo, que los alumnos no presenciaron los hechos porque ocurrieron en un pasillo mientras estaban en clase.

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El adolescente fue reducido por el consejero de educación del centro tras los disparos

Según su relato, el adolescente, que está escolarizado en el propio instituto, "entró en el edificio y disparó primero contra el director y después contra la profesora". Según el alcalde, el adolescente fue reducido y desarmado por el consejero principal de educación del centro escolar. El director y el profesor, ambos heridos en la parte inferior del cuerpo, fueron atendidos por paramédicos, pero sus vidas no corren peligro.

Los psicólogos han activado un dispositivo de atención psicológica para atender a los alumnos del centro. Según información de Le Parisien, el joven de 14 años, que no tenía antecedentes policiales, afirmó ser "acosado por la escuela". Tampoco se ha establecido por el momento ninguna relación entre estos hechos y las movilizaciones estudiantiles que se suceden en Francia y que este lunes han dejado al menos ocho trabajadores del sistema educativo heridos, según el Ministerio de Educación.