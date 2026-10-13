Muere a los 107 años la activista contra la pena de muerte María Asunción Milá de Salinas

La activista catalana contra al pena de muerte María Asunción Milá de Salinas ha fallecido este martes en Sevilla a los 107 años

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La activista catalana contra al pena de muerte María Asunción Milá de Salinas ha fallecido este martes en Sevilla a los 107 años, donde vivía desde finales de la década de 1930.

Según han informado a EFE fuentes familiares, Milá de Salinas, que era tía de los periodistas Mercedes y Lorenzo Milá, ha fallecido esta mañana mientras dormía en su casa de Sevilla, y han destacado de su biografía, entre otros datos, que fue presidenta de Amnistía Internacional en España en los años 80.

Madre de 12 hijos, todos varones, logró que el papa Francisco eliminara la pena de muerte del Catecismo, dentro de una lucha contra la pena de muerte, que inició tras la ejecución de Salvador Puig Antich, ejecutado con garrote vil durante el régimen franquista.

Así será su despedida en Sevilla

Hasta su modificación, el Catecismo contemplaba la pena de muerte en circunstancias excepcionales, pero en agosto de 2018, Francisco aprobó una modificación que lo calificaba de "inadmisible" tras una serie de cartas enviadas por ella al Vaticano.

Nacida en Barcelona en 1918, María Asunción Milá de Salinas será despedida este miércoles con una misa funeral en la iglesia de Santa Cruz, en la calle Mateos Gago de Sevilla, donde vivía.