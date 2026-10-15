El sentido minuto de silencio por Rami, el menor encontrado muerto por un pescador

Sus familiares y vecinos han celebrado un minuto de silencio por el pequeño.

Encuentran el cuerpo sin vida de Rami, el menor desaparecido en Granollers, flotando en aguas de Sitges, Barcelona

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El cuerpo de Rami, el niño autista de 12 años que desaparecido durante el último temporal ha aparecido en Granollers. Ha sido un pescador el que lo ha encontrado en el mar cerca de Sitges. En la tarde de este miércoles, un pescador dio la alerta al teléfono 112 tras hallar un cadáver flotando en alta mar. La Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra envió desde la base de Vilanova i la Geltrú una embarcación, que recuperó el cuerpo sin vida del niño. El cadáver fue trasladado al instituto forense, que confirmó que se trata de Rami.

Sus familiares y vecinos han celebrado un minuto de silencio. Al parecer el pequeño salió de su casa a las dos de la madrugada en plena tormenta y nunca volvió. Los Bombers buscaban tras 11 días desaparecido durante el temporal de lluvias del 4 de octubre.

En un comunicado en 'X', el Ayuntamiento del municipio ha lamentado "profundamente" su muerte y ha expresado su pésame y apoyo a la familia y a las personas que querían tras un acto encabezado por la alcaldesa Alba Barnusell y al que han asistido vecinos y representantes de los servicios de emergencias que han participado en la búsqueda.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado que el cadáver localizado en la playa de Gavà (Barcelona) correspondía al menor.