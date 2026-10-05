Gonzalo Barquilla 05 OCT 2026 - 13:59h.

Marcos García Montes aclara el nuevo paso de la defensa de Daniel Sancho antes de recurrir ante el Supremo tailandés

Daniel Sancho también habría pedido a su padre 100.000 euros para salir de la cárcel

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La defensa de Daniel Sancho ya ha dado un nuevo paso tras el fallo emitido por el tribunal de apelaciones que mantuvo su condena a cadena perpetua, aunque asegura que todavía no ha formalizado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Tailandia.

El abogado Marcos García Montes ha explicado este lunes a la web de 'Informativos Telecinco' que el equipo jurídico ha presentado un escrito de aclaración relacionado con un asunto de testigos y que ahora está a la espera del emplazamiento necesario para presentar formalmente el recurso.

"Todavía no hemos presentado el recurso ante el Tribunal Supremo de Tailandia. Se ha presentado un escrito de aclaración sobre un asunto de testigos, pero todavía no tenemos emplazamiento para formalizar el recurso", ha indicado el letrado del español.

Un escrito presentado ante el tribunal de Koh Samui

Este 5 de octubre, 'EFE' ha informado de que la defensa presentó el pasado jueves, 1 de octubre, una solicitud ante el Tribunal Provincial de Koh Samui dirigida al Tribunal Supremo tailandés. Según esa información, el trámite tenía como objetivo solicitar la anulación de la resolución del recurso que confirmó la condena de Sancho y fue presentado ante el tribunal de Koh Samui como paso procesal para elevarlo a la máxima instancia judicial del país.

La agencia señala que la presentación había sido confirmada tanto por el Tribunal Provincial de Koh Samui como por miembros de la defensa en Tailandia y España. Asimismo, apuntó que la petición planteaba dudas sobre la imparcialidad del tribunal que dictó la resolución del recurso de Sancho.

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No obstante, García Montes sitúa ese trámite dentro de una fase previa a la presentación de la casación. El abogado insiste en que el recurso de casación propiamente dicho todavía no se ha formalizado.

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La defensa recurrirá la cadena perpetua

Este nuevo paso llega después de que el Tribunal Provincial de Koh Samui leyera el pasado 25 de septiembre la resolución del recurso presentado contra la condena de Daniel Sancho. La justicia tailandesa confirmó entonces la cadena perpetua impuesta al español en 2024 por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta y rechazó tanto el recurso de la defensa como el presentado por la familia del cirujano colombiano para aumentar la pena y la indemnización.

La defensa mantiene su intención de llevar el caso ante el Tribunal Supremo tailandés. Para ello, tendrá que formalizar el recurso de casación una vez reciba el emplazamiento, mientras que el escrito presentado ahora aborda la cuestión de los testigos.

La estrategia jurídica de Sancho pasa así por agotar las vías de recurso en Tailandia después de que la segunda instancia confirmara la condena. Una vez exista una sentencia firme, la defensa podría estudiar entonces la posibilidad de solicitar que el español cumpla la pena en España, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para ello. No obstante, desde Ospina Abogados han destacado estos días que pedirán en todo momento que cumpla la mayor parte de la pena en el país asiático.

García Montes habla con Daniel Sancho

Mientras se prepara el nuevo paso judicial, la defensa mantiene el contacto con Daniel Sancho, que permanece en la prisión de Surat Thani cumpliendo la cadena perpetua. García Montes y el equipo jurídico hablaron con él el pasado viernes. Según explica el abogado a Informativos Telecinco, el español condenado se encuentra "bien". Sancho continúa así pendiente desde prisión de los siguientes movimientos de su equipo jurídico.

La actualidad de Daniel Sancho también ha estado marcada en los últimos días por la difusión de varios audios de conversaciones que mantuvo con su madre, Silvia Bronchalo, en octubre de 2025. En ellos, el español pedía 100.000 euros para intentar obtener la libertad bajo fianza mediante la compra de un terreno en Tailandia. Durante una de las conversaciones, llegó a asegurar que el dinero permitiría que su caso pasara a manos de jueces en los que confiaba. Según ha señalado recientemente Carmen Balfagón, Sancho también habría planteado a su padre, Rodolfo Sancho, que consiguiera esa cantidad, pero este habría rechazado la propuesta al considerar que se trataba de "una estafa".

Mientras tanto, la prisión de Surat Thani, donde Sancho cumple cadena perpetua, ha quedado al margen de las inundaciones más graves que han afectado a Tailandia durante las últimas semanas, aunque las lluvias sí han alterado la rutina de los internos. Durante la época de lluvias los presos no pueden salir al patio ni ver la luz, aunque sí pueden permanecer fuera de sus celdas dentro del pabellón.