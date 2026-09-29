El Tribunal Provincial de Samui comunicó el pasado 25 de septiembre el rechazo de los recursos presentados y mantuvo la condena dictada en primera instancia

Las primeras imágenes de Daniel Sancho cumpliendo cadena perpetua en la cárcel de Tailandia tras el asesinato de Edwin Arrieta

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Tres años después de que su nombre se convirtiera en uno de los grandes protagonistas de la prensa española, Daniel Sancho vuelve al centro del foco mediático mientras cumple condena en la prisión tailandesa por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta.

Por primera vez, ha salido a la luz una fotografía en la que se puede observar cuál es el aspecto actual del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo tras estos años privado de libertad y cuál ha sido su cambio físico desde entonces.

La imagen, difundida por 'Okdiario', forma parte en realidad de un breve vídeo de unos diez segundos en el que se puede ver a Sancho hablando por teléfono en lo que aparenta ser una de las dependencias destinadas a las comunicaciones o las vistas de la prisión de Surat Thani.

El cambio físico de Daniel Sancho y el detalle de su uniforme

Se trata de una de las primeras imágenes conocidas de él dentro de este centro penitenciario desde que fue trasladado allí y evidencia cómo ha cambiado la situación del joven que apareció ante las cámaras durante los primeros meses del caso.

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El detalle que más ha llamado la atención es su pelo. Sancho aparece completamente rapado, muy lejos de la melena rubia con la que se le pudo ver antes de su detención en agosto de 2023. No se trata, sin embargo, de una decisión estética, sino de las normas penitenciarias tailandesas.

El director de la prisión ya explicó tras su ingreso que los internos deben llevar el pelo corto por cuestiones relacionadas con la higiene, sobre todo debido al calor, la humedad y el riesgo de piojos.

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Ya en 2023, 'TardeAR' difundió imágenes de Sancho en la prisión de Koh Samui con el cabello corto y el uniforme penitenciario, que por aquel entonces era de color marrón debido a que todavía no había sido condenado. En aquella primera fotografía, el cambio ya era visible. Había pasado de su característica melena a un corte muy corto y lucía el uniforme de los internos que se encontraban entonces en prisión preventiva.

Ahora, esta grabación muestra que esa transformación se ha mantenido, que actualmente continúa rapado y que sigue en la obligación de vestirse con el uniforme de la cárcel, aunque ya de color azul al ser un preso condenado por la justicia.

De acuerdo con el Reglamento del Departamento de Instituciones Penitenciarias sobre la vestimenta de los reclusos, existen dos colores de uniforme que distinguen los diferentes tipos de reclusos: el uniforme marrón para los presos preventivos y el uniforme azul para los reclusos condenados. Además, durante los días laborables, los reclusos deberán llevar siempre el uniforme.

La nueva imagen también permite observar que el paso del tiempo ha modificado su apariencia general. En la captura se intuye además un físico más fuerte y musculado que el que presentaba pocos días después de ingresar en prisión. Una evolución que coincide con los testimonios que se han conocido en los últimos años sobre su rutina en el centro penitenciario y con las referencias al ejercicio físico que realiza durante su estancia en Tailandia.

Su situación actual

La instantánea llega además en un momento clave para Sancho. Apenas hace unos días, la Justicia tailandesa confirmó la cadena perpetua que pesa sobre él por el asesinato premeditado del cirujano colombiano.

El Tribunal Provincial de Samui comunicó el pasado 25 de septiembre el rechazo de los recursos presentados y mantuvo la condena dictada en primera instancia. La resolución también confirmó las condenas relacionadas con la ocultación y el descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de Arrieta. Sancho siguió la lectura de la resolución por videoconferencia desde la prisión de Surat Thani.

La sentencia de cadena perpetua fue dictada en agosto de 2024, después del juicio celebrado en Tailandia por la muerte de Arrieta, ocurrida en agosto de 2023 en la isla de Phangan. La Justicia tailandesa consideró acreditado el asesinato premeditado y tuvo en cuenta como circunstancia atenuante la confesión inicial de Sancho ante la Policía para rebajar la pena de muerte prevista para este delito a cadena perpetua.

Ahora, su defensa estudia los siguientes pasos después de la resolución de los recursos. El abogado tailandés de Sancho no descartó la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo del país, aunque antes deberá analizarse la resolución y determinar qué vías jurídicas continúan abiertas.