La respuesta de Darling, hermana Edwin Arrieta, tras el recurso de Daniel Sancho

"Se ha hecho justicia por el asesinato tan cruel y atroz a mi hermano", ha asegurado Darling

La defensa de Daniel Sancho subraya que ha presentado un escrito de aclaración y no ha formalizado el recurso ante el Supremo de Tailandia

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Darling Arrieta, la hermana del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, asesinado en Tailandia a manos de Daniel Sancho, se ha pronunciado públicamente después de que el Tribunal Provincial de Samui comunicase que se desestiman las apelaciones y se mantiene la sentencia de primera instancia que condenó a cadena perpetua al español por el asesinato premeditado del colombiano.

"A mi hermano lo pienso todos los días, cada minuto, cada segundo. Mi mamá se está consumiendo en vida... Pero en medio de este dolor nos sentimos tranquilos porque la justicia tailandesa no nos falló", ha confesado la mujer en el 'programa D Corazón'.

"Se ha hecho justicia": las palabras de Darling

"Se ha hecho justicia por el asesinato tan cruel y atroz a mi hermano. Mi hermano puede descansar en paz. Mis padres y yo, en medio del dolor, podemos tener un poquito de tranquilidad. Estamos muy agradecimos con todo el sistema judicial de Tailandia. El dolor, la tristeza y el vacío no cambia, sigue igual", continuaba la hermana del fallecido.

Hace unas semanas, desde el despacho de abogados que lleva el caso de Edwin Arrieta también lanzaron un mensaje pidiendo que se dejase descansar a Edwin: "Nadie busca venganza y nada puede devolver a Edwin a su familia ni reparar el sufrimiento causado, por ello nos preguntamos: ¿no es ya momento de reconocer los hechos, pedir un perdón sincero, asumir plenamente las responsabilidades y dejar descansar a Edwin? Todo el equipo de Ospina Abogados queremos agradecer a la familia Arrieta su confianza para que asumiéramos la dirección del procedimiento. Igualmente nos quedamos con su cariño, que es mutuo y para toda la vida. Asimismo, destacamos el trabajo de la letrada Adriana Behaine por su más que necesaria cooperación desde Colombia en la proximidad con la familia", sentencia el comunicado.

La defensa de Daniel Sancho solicita al Supremo tailandés que anule el fallo del recurso

La defensa de Daniel Sancho ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo del país para que anule el fallo de las apelaciones, que confirmó la sentencia de primera instancia.

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Según afirmó este lunes a EFE el Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia), que dictó la sentencia contra Sancho hace dos años, la petición fue presentada ante esta corte el pasado jueves, lo que también confirmaron miembros del equipo de defensa del español en Tailandia y España.

La solicitud busca la anulación de la resolución de las apelaciones, anunciada por el Tribunal Provincial de Samui el pasado 25 de septiembre y que desestima los recursos tanto de la defensa como de la familia de Arrieta, por dudas sobre la imparcialidad del tribunal encargado del fallo.

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Se trata del Tribunal de Apelaciones de Phuket (región 8), el cual, según dijo a EFE Ramón Chippirrás, del equipo asesor de Sancho en España, "había revisado la sentencia de primera instancia", que consideró al español culpable de planificar el asesinato del colombiano en la isla tailandesa de Phangan en agosto de 2023.

"Lo que pretendemos es que el Supremo deje sin efecto la resolución, y que esa apelación vuelva a estudiarse bajo otra región", añadió Chippirrás.