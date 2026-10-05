Las novedades sobre la situación del hijo de Rodolfo Sancho llegan días después de que la Justicia tailandesa confirmara la cadena perpetua que pesa sobre él por asesinato premeditado

El audio de Daniel Sancho pidiendo 100.000 euros a su madre: "Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas"

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Los nuevos audios de Daniel Sancho desde la cárcel de Tailandia no han pasado desapercibidos. Sobre todo porque han sacado a la luz la desesperada búsqueda de dinero que el hijo de Rodolfo Sancho habría emprendido para intentar abandonar la prisión y cambiar el rumbo de su situación judicial.

Ahora, después de que se hayan hecho públicas las conversaciones que mantuvo con su madre, Silvia Bronchalo, en octubre de 2025, en las que le reclamaba alrededor de 100.000 euros, ha trascendido que Daniel también habría planteado a su padre la necesidad de conseguir esa misma cantidad.

Según las informaciones difundidas en el entorno televisivo de 'Fiesta', la reacción de Rodolfo Sancho ante la petición de dinero de su hijo habría sido de cautela, aseverándole que se trataba de "una estafa".

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"Cuando se lo plantea a su padre, su padre le dice que no, que es una estafa. Su padre dice que eso es una estafa, que le han calentado la oreja en prisión, y esto es habitual, no solo en Tailandia. Su padre dice que bajo ningún concepto, no hace caso de esto porque no se fía de nadie", revelaba la abogada Carmen Balfagón en el programa de Telecinco.

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Asimismo, Balfagón trasladaba: "En la cárcel hay gente que le viene con historias a Daniel y le cuentan, no presos tailandeses, sino de otras nacionalidades, que haga eso".

Los audios filtrados entre Daniel Sancho y Silvia Bronchalo

Ante la negativa de su padre, todo parece indicar que Daniel acudió a su madre, Silvia Bronchalo, para conseguir el importe.

Tal y como se escucha en las conversaciones privadas mantenidas entre Daniel y Silvia el 4 de octubre de 2025, publicadas por 'Ok Diario', el condenado por asesinato explicaba a su progenitora un supuesto plan para conseguir la libertad provisional mediante la compra de un terreno en Tailandia. Para ponerlo en marcha necesitaba unos 100.000 euros.

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Daniel llegó a preguntarle a Silvia cuánto dinero tenía disponible. Ella le respondió que disponía de "ciento y algo", en referencia a sus ahorros, y vio entonces una oportunidad para poner en marcha su estrategia. Le pidió que movilizara el dinero hacia Tailandia e incluso llegó a plantear que se hicieran transferencias fraccionadas para demostrar que el capital se estaba trasladando.

"Me sacas de aquí. Para el 15 de noviembre estoy fuera si hacemos esto", afirmaba Daniel a su madre. El plan que describía el joven se trataba de adquirir un terreno a través de una persona identificada en la conversación como Alice. De acuerdo con la versión que él mismo trasladaba, serviría como garantía para conseguir una libertad bajo fianza y conseguir que su procedimiento quedase en manos de personas que, en sus palabras, fueran de confianza.

"La persona a la que compramos la tierra nos va a hacer un favor. Va a susurrar en el oído de personas para que esto ocrurra. Es lo mas alto que se puede llegar", añadía desde la prisión de Tailandia.

La situación de Daniel Sancho

Estos datos llegan también días después de que la Justicia tailandesa confirmara la cadena perpetua que pesa sobre él por el asesinato premeditado del cirujano colombiano.

El Tribunal Provincial de Samui comunicó el pasado 25 de septiembre el rechazo de los recursos presentados y mantuvo la condena dictada en primera instancia.

La resolución también confirmó las condenas relacionadas con la ocultación y el descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de Arrieta. Sancho siguió la lectura de la resolución por videoconferencia desde la prisión de Surat Thani.

La sentencia de cadena perpetua fue dictada en agosto de 2024, después del juicio celebrado en Tailandia por la muerte de Arrieta, ocurrida en agosto de 2023 en la isla de Phangan. Ahora, su defensa estudia los siguientes pasos después de la resolución de los recursos.