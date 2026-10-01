Gonzalo Barquilla 01 OCT 2026 - 19:48h.

La prisión de Daniel Sancho se libra de las inundaciones, pero la lluvia altera la rutina de los presos y limita sus salidas al patio

Daniel Sancho suplicó dinero a su madre y habló sobre jueces bajo su control: "No es justo, debería estar en una cárcel en España"

Compartir







La Prisión Central de Surat Thani, donde Daniel Sancho cumple cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta, ha quedado al margen de las inundaciones que han afectado a distintos puntos de Tailandia durante el mes de septiembre y que han dejado al menos 24 muertos. El centro penitenciario se encuentra en Phaiwat, dentro del distrito de Kanchanadit, una zona rural de la provincia de Surat Thani, y su ubicación, en un terreno elevado, ha ayudado a evitar que el agua llegara al recinto durante los episodios de lluvias intensas.

La provincia de Surat Thani no se libró del temporal, aunque los episodios más graves se han concentrado en puntos concretos y alejados del penal. El 19 de septiembre, las lluvias torrenciales provocaron una riada repentina en Khlong Sok, en el distrito de Phanom, que afectó a viviendas, carreteras y alojamientos turísticos y obligó a evacuar a residentes y visitantes. Días después, Kanchanadit, donde se encuentra la prisión, fue incluido entre los distritos bajo vigilancia por riesgo de inundaciones, lluvias intensas, crecidas repentinas y acumulación de agua entre el 23 y el 27 de septiembre. La alerta afectaba al distrito en su conjunto, pero el agua no llegó al recinto penitenciario.

La cárcel, por tanto, se ha librado de las inundaciones, pero las lluvias y los avisos meteorológicos han condicionado la rutina de los internos. "Cuando llueve y es época de lluvias, los presos no pueden salir del pabellón, aunque sí de la celda, pero no del pabellón. Es decir, no pueden salir al patio, no pueden ver la luz", ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' el escritor e investigador Joaquín Campos, autor de varios libros sobre el caso y desplazado a Tailandia estos días.

PUEDE INTERESARTE Las primeras imágenes de Daniel Sancho cumpliendo cadena perpetua en la cárcel de Tailandia tras el asesinato de Edwin Arrieta

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otras cárceles tailandesas sí han sufrido las consecuencias del temporal

La prisión de Surat Thani no está en el centro urbano de la ciudad que da nombre a la provincia, sino en el tambon de Phaiwat (o Phlai Wat). El actual complejo penitenciario abrió sus puertas el 23 de febrero de 2023, después de que la prisión fuera trasladada desde la calle Don Nok, en el distrito de Mueang Surat Thani, hasta su actual emplazamiento, en el número 168 de Moo 3, en Phaiwat. El propio centro divide sus instalaciones en 10 áreas, entre ellas una de alta seguridad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La situación ha sido muy distinta en otros centros penitenciarios del país. Las fuertes lluvias de la segunda mitad de septiembre han obligado a activar medidas de emergencia en varias cárceles tailandesas, especialmente en Bangkok y en la provincia de Prachin Buri. En la prisión del distrito de Kabin Buri, el agua llegó a alcanzar alrededor de 1,5 metros en las inmediaciones del recinto.

Las autoridades utilizaron embarcaciones para trasladar inicialmente a las internas y a los presos enfermos y, posteriormente, evacuaron a más de 300 reclusos varones hacia una prisión de la provincia de Sa Kaeo. El Departamento de Correccionales aseguró que los internos permanecían a salvo y que se garantizaban los suministros básicos de comida y agua pese a las inundaciones. La emergencia por las lluvias torrenciales continúa activa todavía en numerosos puntos del país asiático este 1 de octubre.

Joaquín Campos habla del hacinamiento: "Eso imposibilita que haya ahorcamientos"

Mientras las autoridades permanecen en alerta por el temporal, el español condenado por el crimen de Edwin Arrieta continúa con su rutina. Joaquín Campos explica que no ha podido acceder al interior de la prisión para ver personalmente a Daniel Sancho y que, por el momento, se ha quedado fuera del recinto. "Me he quedado a las puertas", señala el escritor malagueño, que asegura que para poder visitar al español es necesario figurar previamente en una lista.

El investigador también describe una prisión marcada por el hacinamiento. "Hay hacinamiento en todas las cárceles de Tailandia, y en la de Suratani también", asegura.

Campos relaciona esa situación con las condiciones de los internos y afirma que "eso imposibilita que haya ahorcamientos, porque hay tanta gente que se complica la intimidad".

Los nuevos audios de Sancho vuelven a poner el foco en Alice

Las declaraciones de Joaquín Campos llegan después de la publicación de varios audios de Daniel Sancho y su madre, Silvia Bronchalo, en los que el condenado pide 100.000 euros y habla de una operación relacionada con la compra de unas tierras en Tailandia.

En la conversación, Sancho también menciona a Alice y plantea actuaciones relacionadas con su situación judicial. El contenido de las grabaciones ha vuelto a poner el foco en las personas que han rodeado al español durante su proceso y en las gestiones que se han realizado en Tailandia.

Campos, que lleva años siguiendo la relación entre Sancho y Alice, aporta ahora nuevas declaraciones sobre ella: "Me la crucé en el tribunal como representante de Daniel Sancho, pero ella no es abogada ni traductora". El escritor ha señalado públicamente a esta mujer, identificada como Tassanapannaporn Keartjareanlap, de estar relacionada con gestiones destinadas a influir en el proceso judicial.

La condena sigue vigente y la defensa prepara nuevos recursos

Los audios del español desde prisión se han conocido en un momento en el que su situación judicial sigue sin cambios. La Justicia tailandesa ha confirmado este mes la cadena perpetua que le fue impuesta en primera instancia y ha rechazado tanto el recurso presentado por su defensa como las peticiones de la familia de Edwin Arrieta, que reclamaba una pena mayor y un incremento de la indemnización. La resolución mantiene así la condena por el asesinato del médico colombiano.

La decisión, sin embargo, no supone el final de la estrategia jurídica de Sancho. Su abogado, Marcos García Montes, avanzó a este medio que recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo de Tailandia y señaló además la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional y al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por una supuesta vulneración de derechos fundamentales.

En el otro lado, Ospina Abogados, que representa a la familia de Arrieta, afirmó a este medio que estudiará en profundidad la resolución y planteó que Sancho reconozca los hechos y pida perdón. La familia del cirujano mantiene su petición de que cumpla íntegramente la condena en Tailandia.