El cuerpo del fallecido ha sido descubierto este 24 de octubre en la playa de Peñarrubia, al noreste de Gijón

La autopsia determinará la causa de la muerte de la víctima, que tenía el rostro enrojecido y no llevaba ropa puesta

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OviedoLa Policía Nacional está ya investigando el hallazgo de un hombre muerto en una playa ubicada al noreste del municipio de Gijón (Asturias). El cuerpo sin vida estaba desnudo, tenía arañazos y la cara enrojecida.

Así lo publica el diario 'La Nueva España', trasladando declaraciones de los testigos que lo encontraron en la mañana de este sábado 24 de octubre. Unos pescadores de la zona localizaron el cadáver.

Tras dar aviso a las autoridades, los agentes movilizados hasta el lugar, concretamente la playa de Peñarrubia, comprobaron que la víctima no llevaba ninguna prenda de ropa puesta.

A la espera de la autopsia

Los médicos forenses igualmente personados allí analizaron el cuerpo para tratar de obtener pistas sobre cómo falleció. Será la autopsia que se le practique la que determine la causa de la muerte.

También permitirá identificarlo. El citado medio especifica que calculan que el varón tendría entre 60 y 70 años. No existe actualmente ninguna denuncia por alguna desaparición reciente en el Principado de Asturias.